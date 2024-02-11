Армия Израиля нашла туннель ХАМАС под зданием агентства ООН в Газе

Армия Израиля обнаружила туннель радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Европе, под зданием штаб-квартиры агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Газе. В нём располагался разведывательный центр ХАМАС. В БАПОР заявили, что не знали о туннеле.
Израильские военные провели журналистов по 700-метровому туннелю. Он пролегает на глубине 20 метров под землёй. Непосредственно под зданием штаб-квартиры БАПОР находятся помещения, в которых были обнаружены серверы и другая компьютерная техника. По утверждению военных, это был центр разведки ХАМАС. Также подземные служебные помещения найдены под зданием расположенной неподалёку школы, находящейся в ведении агентства ООН.
Военнослужащие продемонстрировали электрические провода и оптоволоконные кабели, часть из которых выходила на поверхность — в подвал здания БАПОР. Оттуда же, как они утверждают, в туннель поступала электроэнергия. В самом здании агентства были обнаружены оружие и боеприпасы ХАМАС, оставленные, предположительно, уже после того, как сотрудники БАПОР покинули штаб-квартиру.
Глава БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети Х заявил, что в агентстве не знали о том, что находится под его зданием. Он уточнил, что все сотрудники офиса прекратили работу в здании 12 октября прошлого года и с тех пор там не появлялись, поэтому БАПОР не может прокомментировать находку. «Сообщения СМИ требуют независимого расследования, которое невозможно провести в условиях активных боевых действий», - добавил Лаззарини.
- В январе Израиль представил в ООН ряд материалов, свидетельствовавших о непосредственном участии 12 сотрудников БАПОР в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В агентстве сообщили об увольнении этих сотрудников и начале расследования. Ряд стран-доноров приостановили финансирование БАПОР до получения результатов расследования. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к прекращению работы БАПОР в секторе Газа.
- Израиль ранее неоднократно критиковал БАПОР, утверждая, что школы и больницы, которыми управляет агентство, использовались ХАМАС для террористической деятельности.
- В результате нападения ХАМАС и "Исламского джихада" 7 октября 2023 года в Израиле погибли около 1200 человек, 240 – взяты в заложники (около 130 их них остаются в плену, 31 заложник погиб). В ответ Израиль, пообещав уничтожить ХАМАС, начал военную операцию в секторе Газа, который находится под контролем группировки. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления погибли больше 30 тысяч жителей сектора.
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