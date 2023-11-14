Военные захватили в Газе здания подконтрольных ХАМАС органов власти

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник о захвате её военными в Газе зданий парламента, правительства и штаб-квартиры полиции, подконтрольных радикальной палестинской группировке ХАМАС. Она признана террористической организацией в США и странах Евросоюза.

ЦАХАЛ отмечает, что было захвачено также здание инженерного факультета, которое "служило институтом для разработки и производства оружия". "Правительственные учреждения террористической организации ХАМАС использовались в боевых целях, в том числе для подготовки к нападению на Израиль 7 октября", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные усиливают наступление в рамках операции против ХАМАС в секторе Газа, начавшейся в ответ на атаку более месяца назад. Силы ЦАХАЛ, в частности, окружили крупнейший в Газе медицинский центр - больницу "Аль-Шифа". Власти Израиля настаивают, что на территории этой больницы расположен подземный штаб экстремистов. ХАМАС это отрицает, утверждая, что около 650 пациентов и не менее 5 тысяч укрывшихся в Аль-Шифе" гражданских лиц оказались в ловушке под постоянным обстрелом израильских снайперов и беспилотников.

Агентство Reuters пишет, что во вторник палестинцы в "Аль-Шифе" вырыли братскую могилу, чтобы похоронить пациентов, умерших за время израильского окружения. Они также заявили о трудностях с планом по эвакуации из больницы младенцев, несмотря на объявленное Израилем предложение отправить для этого портативные инкубаторы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 22 из 36 медицинских учреждений Газы сейчас не функционируют. В оставшихся 14 больницах "с трудом хватает материалов" для проведения жизненно важных операций и оказания стационарной помощи, пишет Би-би-си.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, сообщил во вторник его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. По словам Дюжаррика, глава ООН глубоко обеспокоен ужасной ситуацией и огромными человеческими жертвами в нескольких больницах Газы.

В самом Израиле 14 ноября три человека были ранены в Тель-Авиве после нового ракетного обстрела боевиков с территории сектора Газа. Один из пострадавших был госпитализирован с серьёзными травмами.

Также израильские военные сообщили во вторник, что ЦАХАЛ использовала систему противовоздушной обороны "Стрела" для перехвата ракеты вблизи Красного моря после того, как в городе Эйлат прозвучали сирены воздушной тревоги. Военные отметили, что снаряд не пересёк израильскую территорию.

Израильская полиция объявила во вторник о начале расследования случаев сексуального насилия во время терактов ХАМАС 7 октября. Расследование будет непростым и, вероятно, продлится несколько месяцев, заявил журналистам в Бейт-Шемеше член руководства национального спецподразделения по особо тяжким преступлениям Давид Кац. Он связал это с тем, что в предполагаемых местах преступлений бои между военными и членами ХАМАС продолжались несколько дней, а некоторые из жертв насилия либо мертвы, либо слишком травмированы, чтобы давать показания.

Великобритания и США объявили 14 ноября о третьем раунде санкций в отношении ХАМАС в связи с нападением на Израиль 7 октября. Новые санкции, как отмечается, направлены против ключевых должностных лиц ХАМАС и базирующейся в Ливане финансовой структуры Nabil Chouman & Co, которая, как полагают, занимается денежными переводами между палестинской радикальной группировкой и Ираном. Тегеран называют крупнейшим спонсором ХАМАС.