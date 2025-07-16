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Армия России атаковала Доброполье. Есть погибшие, десятки пострадали

В результате российского авиаудара по городу Доброполье в Донецкой области погибли как минимум два человека, ещё 27 получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, на город была сброшена 500-килограммовая авиабомба, цель — торговый центр в центре города. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры и восемь автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее "тупым российским террором" и подчеркнул, что атаки не имеют военного смысла.

"Никакого военного смысла в их ударах нет — только попытка унести как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнёрами ради того, чтобы заставить Россию закончить войн", — отметил Зеленский.

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