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Во Внукове задержали 19-летнюю чеченку, бежавшую от насилия

Селима Исмаилова

В московском аэропорту Внуково в понедельник была задержана 19-летняя уроженка Чечни Селима Исмаилова. Она пыталась вылететь в Германию. Исмаилова заявляет, что хотела бежать от непрекращающегося насилия дома, избиений и угроз со стороны отца.

Как сообщает правозащитный центр "Марем", оказывавший Исмаиловой помощь, основанием для задержания Исмаиловой стало заявление её родственников в полицию о том, что она якобы украла 85 тысяч рублей у своей родственницы по отцовской линии.

Правозащитники подчёркивают, что обвинения в кражах стандартны для подобных дел, по которым часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе женщин. Родственники делают это, чтобы получить возможность объявить беглянок в розыск.

По словам пресс-секретаря Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софьи Русовой, московские полицейские намерены передать Исмаилову своим чеченским коллегам, которые в течение дня прибудут из Ачхой-Мартана. В аэропорт к Исмаиловой прибыли адвокаты.

Как рассказала Кавказ.Реалии основательница проекта "Марем" Светлана Анохина, Селима Исмаилова родилась в Чечне, в 12 лет вместе с семьёй переехала в Германию. Девушка жаловалась на насилие в семье в Управление по делам молодежи, однако мать угрозами заставила её отказаться от своих слов. В 2021 году отец перевез Исмаилову обратно в Чечню, где она стала жить со своей бабушкой. После возвращения в регион отец часто избивал девушку и угрожал убить, присылал ей голосовые сообщения, в которых грозился сломать дочери ноги.

  • Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, правоохранительные органы игнорируют такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят максимально мягкое наказание.
  • За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

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