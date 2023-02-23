Астраханского активиста вскоре после спецприёмника увезли в больницу

Секретаря астраханского отделения оппозиционной партии ПАРНАС Ярослава Савина доставили на машине скорой помощи в больницу вскоре после того, как он вышел из спецприёмника. Освободили активиста в среду вечером, а 23-го февраля утром он был госпитализирован, сообщила проекту Кавказ.Реалии его супруга.
Все пять суток ареста Савин держал голодовку, что могло привести к ослаблению организма. В камере с ним находился больной заключённый. Освободившись, оппозиционный активист вернулся домой, но почувствовал себя плохо.
"У него опухло горло, было трудно дышать. Скорая помощь доставила Ярослава в Александровскую больницу Астрахани. Диагноз пока не поставлен", – рассказала его жена Марина Миталева.
На прошлой неделе сообщалось, что 17 февраля Ярослав Савин был задержан у себя дома сотрудниками Центра "Э". Его забрали в отделение для дачи объяснений, но по дороге в участок обвинили в мелком хулиганстве – якобы активист нецензурно выражался. За это суд назначил ему пять суток административного ареста.
На Савина был также составлен протокол по статье о так называемой "дискредитации" армии – нарушением посчитали эмодзи флага Украины в названии телеграм-канала астраханца рядом с его именем - активиста оштрафовали на предусмотренные статьёй 30 тысяч рублей.
- Председатель регионального отделения партии ПАРНАС в Астраханской области Михаил Долиев вместе с семьей покинул Россию. Долиев связал отъезд с угрозами из-за его антивоенной позиции.
- Активистка и популяризатор науки Марина Миталева открыла сайт "Памяти квадратный метр". Это онлайн-мемориал репрессированным в 1930-е годы сотрудникам и студентам Астрыбвтуза (Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства, который переформировали в государственный технический университет).
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