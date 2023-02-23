Астраханского активиста вскоре после спецприёмника увезли в больницу

Секретаря астраханского отделения оппозиционной партии ПАРНАС Ярослава Савина доставили на машине скорой помощи в больницу вскоре после того, как он вышел из спецприёмника. Освободили активиста в среду вечером, а 23-го февраля утром он был госпитализирован, сообщила проекту Кавказ.Реалии его супруга.

Все пять суток ареста Савин держал голодовку, что могло привести к ослаблению организма. В камере с ним находился больной заключённый. Освободившись, оппозиционный активист вернулся домой, но почувствовал себя плохо.

"У него опухло горло, было трудно дышать. Скорая помощь доставила Ярослава в Александровскую больницу Астрахани. Диагноз пока не поставлен", – рассказала его жена Марина Миталева.

На прошлой неделе сообщалось, что 17 февраля Ярослав Савин был задержан у себя дома сотрудниками Центра "Э". Его забрали в отделение для дачи объяснений, но по дороге в участок обвинили в мелком хулиганстве – якобы активист нецензурно выражался. За это суд назначил ему пять суток административного ареста.

На Савина был также составлен протокол по статье о так называемой "дискредитации" армии – нарушением посчитали эмодзи флага Украины в названии телеграм-канала астраханца рядом с его именем - активиста оштрафовали на предусмотренные статьёй 30 тысяч рублей.