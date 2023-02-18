В Астрахани активисту назначили штраф за эмодзи флага Украины

В Астрахани активиста, члена местного отделения партии ПАРНАС Ярослава Савина арестовали на пять суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом проекту "ОВД-Инфо" рассказала его супруга Марина.

Ранее в полиции на активиста составили два протокола - о "дискредитации" российской армии и о мелком хулиганстве. Штраф назначили по первой статье, арестовали - по второй. Решение вынес суд Кировского района.

Днём 17 февраля к супругам домой пришли сотрудники Центра "Э". Как пишет "ОВД-Инфо", они выключили в квартире свет, а после того, как жена политика вышла на лестничную площадку, чтобы посмотреть, что произошло, заблокировали проход и не давали ей закрыть дверь. В итоге, активиста убедили поехать в отделении полиции, где на него составили административные протоколы. Савина оставили в ОВД на ночь до суда.

Как следует из сообщения, так называемой дискредитацией армии власти посчитали то, что в названии телеграм-канала Ярослава Савина рядом с его именем расположен эмодзи флага Украины. Хулиганство, за которое назначили арест, якобы имело место при задержании и доставке Савина в отдел полиции.

В спецприемнике, куда Ярослава Савина поместили на время ареста, активист объявил голодовку, передаёт "Медиазона".