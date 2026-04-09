Атака беспилотников на Кубань: в Крымске загорелась подстанция

Минобороны России заявило о 69 сбитых в ночь на четверг украинских беспилотниках над Курской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

В поселке Саук-Дере Крымского района в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника погиб мужчина. Губернатор региона Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале, что его "убило обломками БПЛА", когда он находился на балконе многоквартирного дома.

"Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет", – написал Кондратьев.

По данным Astra, беспилотники атаковали Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС), горит подстанция. Отмечается, что это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов АО "Черномортранснефть". Украинский телеграм-канал Exilenova+ пишет, что местные после атаки сообщали об отключении электричества, обратило внимание Настоящее время.

В оперштабе Краснодарского края сообщили о трёх пострадавших в Крымске "из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы". Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте, говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в соцсетях, что украинские военные атаковали автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района, ранена женщина.