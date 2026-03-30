"Серьезная угроза экспорту нефти". Удары по нефтяным терминалам России

30 марта, отвечая на вопросы журналистов после своей поездки на Ближний Восток, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает сигналы от партнеров с просьбой сократить удары по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирового энергетического кризиса. Зеленский при этом не сказал, от кого такие просьбы поступают, однако подчеркнул, что Украина согласна на такой шаг, если Россия перестанет бить по украинским объектам энергетики.

29 марта Украина взяла на себя ответственность за удар по нефтяному терминалу Усть-Луги, где возник пожар. Это был третий подобный удар украинских сил по порту Усть-Луги на прошлой неделе. В предпоследний раз, в ночь на 27 марта, там также возник сильный пожар, который зафиксировали спутниковые снимки.

Порт Усть-Луги, помимо экспорта нефти, используется для вывоза российского угля, удобрений и железной руды. Приморск, еще один крупный экспортный терминал в Балтийском море, также пострадал неделю назад во время атаки дронов. Это один из крупнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти и дизельного топлива. Как заявил тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в результате удара повреждена емкость с топливом и вспыхнул пожар. Нефтеналивные мощности порта составляют около 1 миллионов баррелей нефти и порядка 300 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.

23 марта при этом был нанесен второй удар по порту Приморска в Балтийском море (предыдущий произошёл 12 сентября прошлого года). Тогда часть причалов вышла из строя, а отгрузку нефти задерживали на несколько дней.

"За время войны это действительно самая серьёзная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов на федеральном уровне, – констатирует эксперт по нефтегазовому рынку Борис Аронштейн. – Продуманность, массированность и направление атак, а также время их проведения – все это вместе произвело такой эффект, которого я лично за все четыре с лишним года войны не припомню", – заявил Аронштейн в интервью телеканалу "Настоящее Время".

Помимо Усть-Луги и Приморска, ранее целью ударов украинских сил были нефтяной терминал в порту Новороссийска – "Шесхарис". В этом ещё одном экспортном порту России на Чёрном море отгрузка сейчас осуществляется ниже планового уровня.

28 марта западные СМИ со ссылкой на источники написали о том, что один из крупнейших российских заводов по переработке нефти "Киришинефтеоргсинтез" приостановил производство после атаки дронов. Повреждения в промышленной зоне подтвердил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, хотя он не уточнил, идёт ли речь о заводе в городе Кириши. По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 17,5 миллионов тонн нефти, что составило 6,6 процента от общего объема переработки нефти в России. В октябре и декабре аналогичная ситуация произошла с ярославским НПЗ Славнефть-ЯНОС, который дважды подвергался атаке дронов – в октябре и декабре прошлого года, местные власти сообщали о ликвидации там возгорания.

Если посмотреть на карту транспортировки российской нефти, то можно увидеть, что ныне ударами затронуты два нефтепровода – БТС 1 (Балтийская трубопроводная система) в Приморске и БТС 2 в Усть-Луге, что значительно снижает экспортные возможности России в то время, когда нефть на мировых рынках подорожала из-за ситуации в Ормузском проливе, который продолжает блокировать Иран. Более того, из-за войны России в Украине не работают мощности нефтепровода "Дружба", на ремонт которого, как заявляют в Киеве, понадобится длительное время. Транзит по этому нефтепроводу прервался в конце января после повреждений, вызванных российскими ударами по Украине. "Дружба" используется для поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"Все нефтяные объекты фактически являются частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивают поступление в российский бюджет средств, идущих на войну против Украины, – заявил представитель Службы безопасности Украины генерал-майор Евгений Хмара. – Россия заплатит высокую цену за свою агрессию".

Россия ограничена в возможностях экспорта нефти

Еще до повторного удара по нефтяному порту Усть-Луги агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе рыночных данных подсчитало, что атаки дронов затронули до 40 процентов мощностей экспорта российской нефти, которые были выведены из строя. После атаки беспилотников в ночь на 29 марта эксперты говорят о более высоких цифрах: Борис Аронштейн считает, что речь идет о нарушении поставок 50 процентов российского экспорта нефти, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что что около 60 процентов экспортных мощностей Усть-Луги были выведены из строя.

Reuters отмечает, что, помимо ударов по нефтяным портам и неработающему нефтепроводу "Дружба", также продолжаются задержания и проверки судов так называемого теневого флота России – танкеров, перевозящих в основном нефть для экспортных нужд. Как рассказали Reuters нефтетрейдеры, это нарушило поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей из Мурманска. По оценкам агентства, Россия без перебоев осуществляет поставки нефти только в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (300 тысяч баррелей), а также отгружает нефть с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (250 тысяч баррелей в сутки).

"Мы должны ещё активнее бороться с теневым флотом", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на дипломатической встрече в Хельсинки. В видеообращении к той же встрече президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны конфисковать нефть с российских танкеров.

Российские танкеры, находящиеся под санкциями, также подвергались атакам беспилотников в Чёрном море. 26 марта танкер, перевозивший российскую нефть, был атакован беспилотником в водах недалеко от Стамбула. "В машинном отделении турецкого судна под иностранным флагом, недавно покинувшего российский порт, произошёл взрыв. Мы подозреваем, что его причиной стал беспилотный подводный аппарат", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу местному телеканалу 24TV.

Независимые аналитики отмечают, что Украина нанесла серьёзный удар по российскому экспорту нефти в тот момент, когда Москва стремилась извлечь выгоду из роста мировых цен на нефть и частичной отмены санкций США в связи с войной с Ираном. Ранее банк Goldman Sachs повысил годовой прогноз цены на нефть Brent с 77 до 85 долларов за баррель в 2026 году. "Россия делает все возможное, чтобы увеличивать экспорт. Добычу нефти увеличивать сложно, сейчас это вряд ли получится. А вот экспортные возможности она может напрягать. Вот тут ВСУ как раз в эти планы и вмешались. То есть краткосрочный эффект, конечно, очень сильный", – говорит Борис Аронштейн.

Главным вопросом остается: насколько серьезно повреждена инфраструктура для перевалки нефти

Goldman Sachs назвал сложившуюся ситуацию крупнейшим в истории шоком предложения на мировом нефтяном рынке. Аналитики Goldman Sachs основывают свои расчёты на предположении, что поставки нефти через Ормузский пролив будут ограничены в течение шести недель, а на возобновление работы уйдет приблизительно месяц. Сейчас через Ормузский пролив проходят всего 5 процентов танкеров по сравнению с тем, каким поток был до начала израильских и американских ударов по Ирану. Совокупные потери предложения при таком сценарии составят чуть более 800 миллионов баррелей.

"Самым главным вопросом остается: насколько серьезно повреждена именно инфраструктура для перевалки нефти, нефтепродуктов? Потому что понятно, что даже если часть резервуаров останется целой, то их можно использовать, а если само оборудование повреждено, то всё – это очень серьезно поставит на паузу загрузку нефти, топлива", – говорит военный аналитик Ян Матвеев.

В марте в Новороссийске снова наблюдалось снижение объемов погрузки после удара украинского беспилотника по нефтеперекачивающей станции, обслуживающей порт. Украина наносила удары также по нефтяным объектам в Каспийском море. Финский Центр исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), отслеживающий потребление энергии в Европе, сообщил, что Приморск, Усть-Луга и Новороссийск не отгружали нефть в течение последних пяти дней.

"В то время как Россия ранее восстанавливала поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в течение нескольких недель, кампания Украины по нанесению неоднократных ударов беспилотниками преднамеренно замедлила сроки восстановления, – заявил аналитик CREA Исаак Леви в интервью Радио Свобода. – Во время ремонта или перезапуска нефтеперерабатывающие заводы подвергались повторным атакам, часто с интервалом в две-три недели, что приводило к простоям ключевых объектов и превращению планового технического обслуживания в длительные перебои в работе".

Долгосрочный ущерб?

Пока неясно, как долго серия атак в Ленинградской области будет препятствовать российскому экспорту нефти и использованию предназначенной для этого инфраструктуры.

"Насколько нам известно, в обоих портах серьезно пострадали сами терминалы и, прежде всего, нефтехранилища. Несколько из них загорелись как в Приморске, так и в Усть-Луге", – говорит Ян Матвеев.

Возможно, ключ к пониманию продолжительности последствий этих атак можно найти в аналогичных ударах Украины в других местах. В ноябре военно-морские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему терминалу у побережья Новороссийска. Полномасштабная работа терминала была возобновлена лишь в конце января.

По данным CREA, за более чем три недели после начала американской и израильской операции против Ирана, доходы России от продажи нефти увеличились на 20 процентов по сравнению со средним показателем за февраль. По словам Леви, российские танкеры в настоящее время разгружают нефть и готовы к новым поставкам.

После более чем 12 лет санкций нефтяная инфраструктура России приходит в упадок

Выступая в Москве 26 марта, вице-премьер России Александр Новак не стал напрямую комментировать, до какой степени украинские атаки и задержания судов так называемого теневого флота повлияли на экспорт нефти из России. Новак лишь подчеркнул, что есть "разнообразные маршруты" для экспорта нефти, упомянув нефтепроводы Восточная Сибирь-Тихий океан и Сковородино-Мохэ. Оба снабжают Китай.

Китай также является крупным импортером российской нефти, поставляемой морским путем, но его возможности по поглощению новых объемов ограничены. Пекин уже несколько месяцев накапливает запасы нефти, а в водах у китайских портов в Желтом море стоят танкеры, загруженные российской и иранской нефтью.

Некоторые аналитики также ставят под сомнение выгоду России от высоких цен на нефть.

"Приблизительно 5 миллиардов долларов в месяц, полученные в результате войны доходы от продажи нефти, на самом деле представляют собой не более чем временную меру для покрытия бюджетного дефицита, который только за январь-февраль достиг 40 миллиардов долларов" – написала Агата Демараис в аналитической статье для Европейского совета по иностранным делам 24 марта.

"После более чем 12 лет санкций нефтяная инфраструктура России приходит в упадок, имея всего 300 тысяч баррелей в сутки свободных мощностей. Этого едва ли достаточно, чтобы компенсировать потери в 10-15 миллионов баррелей в сутки из-за ситуации в странах Персидского залива. Поскольку нет уверенности в том, что война затянется, российские нефтяные компании вряд ли в ближайшее время увеличат инвестиции. Удары украинских беспилотников, теперь достигающие Каспийского моря, только усугубляют ситуацию", – добавила она.

Эти выводы подтверждаются запретом с 1 апреля продавать бензин на экспорт, о чем в российском правительстве заявили 27 марта. Он не коснется поставок по соглашениям, заключенным с правительствами других стран, а также дизельного топлива. Мера на официальном уровне объясняется необходимостью насытить внутренний рынок, так как российским компаниям из-за выросших цен на топливо теперь выгоднее экспортировать бензин. Тем не менее, подобный запрет вводился российскими властями после начала войны в Украине уже несколько раз, до этого – после украинских атак на российские НПЗ. Эти ограничения смягчали только в январе 2026 года. Правила снова ужесточили после первых ударов по порту Усть-Луга в ночь на 25 марта. По словам источника газеты "Коммерсант", из-за этого в ближайшее время в России может снизиться уровень переработки и добычи нефти.