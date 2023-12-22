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Атеиста в Суздале осудили по статье об оскорблении чувств верующих

Суд в Суздале Владимирской области оштрафовал местного пенсионера-атеиста на 50 тысяч рублей по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. На решение суда обратило внимание "ОВД-Инфо".

Поводом для возбуждения дела стали картинки в "Одноклассниках". Прокуратура уточняла, что на одной из них был изображён священнослужитель, сжигающий девушку на костре, на другой – священнослужитель, стоящий на свастике.

Пенсионера задержали сотрудники ФСБ в марте 2023 года. Свои публикации он объяснил атеистическими взглядами, писало тогда издание "7x7".

В своём решении суд отмечает, что пенсионер признал вину и раскаялся.

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