Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
1 ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать Толоконникову, после чего прокуратура обжаловала это решение. В итоге Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского суда и заочно арестовал участницу Pussy Riot.
О том, что в отношении Толоконниковой возбудили уголовное дело, стало известно в марте. Поводом стали публикации в соцсетях, но какие именно, неизвестно.
Толоконникова проживает за границей.
- В августе 2012 года Толоконникову и ещё двух участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – приговорили к двум годам колонии по делу о "панк-молебне" в храме Христа Спасителя.
- Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012-м Толоконникова, Алёхина и Самуцевич были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Тогда несколько участниц группы в балаклавах имитировали музыкальное выступление в храме, на видеозапись была наложена песня "Богородица, Путина прогони".
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