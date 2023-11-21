Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

1 ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать Толоконникову, после чего прокуратура обжаловала это решение. В итоге Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского суда и заочно арестовал участницу Pussy Riot.

О том, что в отношении Толоконниковой возбудили уголовное дело, стало известно в марте. Поводом стали публикации в соцсетях, но какие именно, неизвестно.

Толоконникова проживает за границей.