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Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Надежда Толоконникова
Надежда Толоконникова

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

1 ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать Толоконникову, после чего прокуратура обжаловала это решение. В итоге Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского суда и заочно арестовал участницу Pussy Riot.

О том, что в отношении Толоконниковой возбудили уголовное дело, стало известно в марте. Поводом стали публикации в соцсетях, но какие именно, неизвестно.

Толоконникова проживает за границей.

  • В августе 2012 года Толоконникову и ещё двух участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – приговорили к двум годам колонии по делу о "панк-молебне" в храме Христа Спасителя.
  • Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012-м Толоконникова, Алёхина и Самуцевич были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Тогда несколько участниц группы в балаклавах имитировали музыкальное выступление в храме, на видеозапись была наложена песня "Богородица, Путина прогони".

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