Аудит Пентагона выявил слабый контроль за частью помощи Киеву

Часть военной помощи США Украине на сумму свыше одного миллиарда долларов не отслеживалась американскими чиновниками должным образом. Об этом говорится в докладе Пентагона, в котором упомянуты поставки переносных ракетных комплексов, дронов-камикадзе, приборов ночного видения. Выводы приводит The New York Times.

Издание отмечает, что анализ американского министерства обороны усиливает опасения по поводу возможной кражи вооружений или их контрабанды в период, когда Конгресс уже долгое время не может договориться о выделении новой помощи Киеву.

В опубликованном в четверг докладе генерального инспектора Минобороны США Роберта Сторча не приводятся конкретные свидетельства нецелевого использования оружия после того, как оно было отправлено в военный логистический центр в Польше или далее на фронт в Украину. При этом эксперты выяснили, что чиновники американского военного ведомства и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться о многих из почти 40 тысяч единиц оружия, которые по закону должны были тщательно контролироваться.

The New York Times отмечает, что отчёт был отправлен в Конгресс в среду, а его копия предоставлена газете. На следующий день генеральный инспектор Сторч опубликовал отредактированную версию документа. Аудиторы подчёркивают, что в их задачи не входило намерение выяснить, было ли какое-либо оружие направлено для незаконного использования.

Объём вооружений, о котором говорится в отчёте, представляет лишь небольшую часть военных поставок на сумму около 50 миллиардов долларов, направленных США Украине с 2014 года, когда Россия захватила Крым и части региона Донбасса, говорится в публикации.

Издание также пишет, что опубликованные в четверг выводы почти наверняка усилят скептицизм в Конгрессе по поводу предоставления дальнейшей военной помощи Украине. В Палате представителей республиканцы уже блокируют план расходов на национальную безопасность, который обеспечит дополнительные 61 миллиард долларов Киеву на военную нужды, напоминает The New York Times.

Представители администрации президента США Байдена подчеркнули в четверг, что ничто не указывает на кражу вооружений. "Нет никаких достоверных свидетельств незаконной утечки из Украины современного обычного оружия, переданного США", - приводит заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера "Голос Америки".

Отметив, что дезинформация с российской стороны утверждает обратное, Райдер добавил: "На самом деле, мы наблюдаем, как Украина применяет эти средства на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно".