Авиакомпания KLM отменила полёты в Киев и над Украиной

Нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты в Киев, её самолёты перестанут пересекать украинское воздушное пространство. Об этом стало известно в субботу из сообщения компании. Ближайший полёт в Киев был запланирован на ночь воскресенья, 13 февраля. Отмена полётов происходит на фоне обострения ситуации на границе Украины и России.

В авиакомпании пояснили, что решение об остановке полетов было принято после того, как МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал гражданам королевства отказаться от посещения страны. Перевозчик не сообщил, когда планирует возобновить полёты.

За последние сутки как минимум 26 стран выступили с призывами к гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну. Среди них — Соединённые Штаты, Великобритания, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, многие страны ЕС, включая Германию, Нидерланды и Италию, Израиль, Южная Корея, Канада, Марокко, Иордания и Кувейт.

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