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Путин хочет в рай, но победителя не будет. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 6-й недели 2022 года

Петиция Ильи Яшина с требованием отставки Рамзана Кадырова собрала больше 200 тысяч подписей. Власть, обойдя вниманием угрозы главы Чечни в адрес журналистов и семьи Янгулбаевых, кинулась сажать гражданских активистов. "Ответка" Кремля?

На рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Полицейские разглядели татуировку на груди музыканта, похожую на листья конопли. Спасет ли преследуемый силовиками Моргенштерн падающий рейтинг Путина?

Владимир Путин вновь стал шантажировать Запад ядерной войной и в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО. Угрозы прозвучали во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Москве. Последний аргумент?

Новое уголовное дело против Алексея Навального. Процесс пройдет в колонии, где оппозиционер отбывает наказание. Подготовка к выборам-2024?

В Украине создаются "Силы территориальной обороны". Гражданские люди объединяются в группы и обучаются военному делу. Ложная тревога?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологами Аббасом Галлямовым и Кириллом Роговым, а также с депутатом Верховной Рады Украины Дмитрием Гуриным.

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