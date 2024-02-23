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Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции в отношении физических и юридических лиц из России. Ограничения, приуроченные ко второй годовщин российского нападения на Украину, затронули 153 предприятия и 10 граждан.

Под ограничения, попали, в частности, страховые компании "АльфаСтрахование" и "РЕСО-Гарантия", банк "Санкт-Петербург", авиационный комплекс имени Ильюшина, концерн "Алмаз-Антей", военно-патриотический парк "Патриот", ряд структур Минобороны России.

В числе попавших под санкции физлиц — помощник президента России Игорь Левитин, владельцы "РЕСО-Гарантии" Сергей и Николай Саркисовы, глава "Военторга" Владимир Павлов.

Ранее в пятницу, 23 февраля, о расширении санкций объявили США и Евросоюз. Ограничения Соединённых Штатов затронули российский финансовый сектор, предприятия оборонной промышленности и лиц, связанных с заключением погибшего в колонии политика Алексея Навального.

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