Австралия вновь аннулировала визу Новаку Джоковичу

Австралия во второй раз аннулировала визу сербскому теннисисту, первой ракетке мира, Новаку Джоковичу. Соответствующее решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.

По словам министра, отмена визы продиктована заботой о здоровье граждан и отвечает общественным интересам страны.

Отмену первой визы спортсмен оспорил в суде и выиграл дело. Аннулирование второй визы будет обжаловано. Юристы Джоковича надеются, что теннисист сможет остаться в стране и принять участие в турнире Australian Open. Он открывается 17 января.

Джокович прилетел в Австралию 5 января. Погранконтроль в аэропорту Мельбурна посчитал, что спортсмен безосновательно получил медотвод от вакцинации против COVID-19. Позже выяснилось, что в анкете также есть неточность. Там было сказано, что последние две недели Джокович не путешествовал, однако он ездил в Испанию. Теннисиста задержали и отобрали телефон. Затем власти аннулировали его визу и выдали решение о депортации из Австралии.

Спортсмен обжаловал решение. Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции на время разбирательства. Спортсмен приступил к тренировкам в Мельбурне.

12 января Джокович объяснил несостыковки в документах тем, что его агент, заполнявший анкету, сделал непреднамеренную ошибку.