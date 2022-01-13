Джоковича включили в жеребьевку Чемпионата Австралии

Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новача Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщается на сайте турнира.

Жеребьевку перенесли на час, поскольку до сих пор неясно, будет ли Джокович участвовать в чемпионате. Ему грозит год лишения свободы из-за недостоверной информации в анкете на получение визы.

Первый в сезоне турнир по теннису пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В случае участия Джокович встретится на корте с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Решение о его участии власти Австралии должны принять до конца дня. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Джокович прилетел в Австралию 5 января. Пограничный контроль посчитал, что спортсмен безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. Позже выяснилось, что в анкете также есть неточность. Там было сказано, что последние две недели Джокович не путешествовал две недели, однако он ездил в Испанию. Его задержали и отобрали телефон. Затем власти аннулировали его визу и выдали решение о депортации из Австралии.

Спортсмен обжаловал решение в суде и выиграл дело. Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции на время разбирательства. Спортсмен приступил к тренировкам в Мельбурне.

12 января Джокович объяснил несостыковки в документах тем, что ошибку совершил его агент, который заполнял анкету.