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Джоковича включили в жеребьевку Чемпионата Австралии

Новак Джокович

Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новача Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщается на сайте турнира.

Жеребьевку перенесли на час, поскольку до сих пор неясно, будет ли Джокович участвовать в чемпионате. Ему грозит год лишения свободы из-за недостоверной информации в анкете на получение визы.

Теннисист выиграл суд о депортации
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Теннисист выиграл суд о депортации

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Первый в сезоне турнир по теннису пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В случае участия Джокович встретится на корте с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Решение о его участии власти Австралии должны принять до конца дня. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом.

  • Джокович прилетел в Австралию 5 января. Пограничный контроль посчитал, что спортсмен безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. Позже выяснилось, что в анкете также есть неточность. Там было сказано, что последние две недели Джокович не путешествовал две недели, однако он ездил в Испанию. Его задержали и отобрали телефон. Затем власти аннулировали его визу и выдали решение о депортации из Австралии.
  • Спортсмен обжаловал решение в суде и выиграл дело. Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции на время разбирательства. Спортсмен приступил к тренировкам в Мельбурне.
  • 12 января Джокович объяснил несостыковки в документах тем, что ошибку совершил его агент, который заполнял анкету.

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