Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за отравления Кара-Мурзы

Австралия ввела финансовые санкции против трёх агентов ФСБ России и ещё десяти россиян, причастных к покушению на российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Им также запрещён въезд в страну. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

В частности, санкции введены в отношении замглавы Минюста Олега Свириденко, начальника Главного следственного управления СК Дениса Колесникова, трёх судей, прокурора и следователя, следует из санкционного списка Австралии.

Предположительно, Кара-Мурзу пытались отравить дважды – в 2015 и 2017 годах. Результаты исследования, которое провели во Франции по просьбе пострадавшего, показали многократное превышение концентрации марганца, цинка, меди и ртути.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей по статьям о госизмене, о фейках про российскую армию и о деятельности нежелательной организации. Также ему запретили заниматься журналистикой в течение семи лет после выхода из колонии.



Австралийский МИД призвал к "немедленному и безоговорочному освобождению" Кара-Мурзы и других политзаключённых. Ранее санкции в отношении причастных к отравлению оппозиционера ввели США, Канада, Евросоюз и Великобритания.