Австрия может лишить гражданства бежавшего в Москву Яна Марсалека

Австрия рассматривает возможность лишения гражданства бывшего операционного директора финансовой компании Wirecard Яна Марсалека, бежавшего в Москву после того, как против него было начато уголовное преследование. Марсалек, по данным ряда журналистких расследований, активно сотрудничает с российскими спецслужбами, в частности военной разведкой ГРУ.

"В последние дни и недели в СМИ появились сообщения, касающиеся Яна Марсалека, его пребывания в России и его деятельности, которые требуют тщательного и всестороннего рассмотрения вопроса о лишении его австрийского гражданства", — цитирует агентство Reuters сообщение МВД Австрии.

Как отмечает Reuters, лишение австрийского гражданства возможно в случае нанесения ущерба интересам или репутации Австрии, например, посредством шпионажа. Причиной может стать также поступление на военную службу другого государства или вступление в законную силу обвинительного приговора за преступления, связанные с терроризмом.

Ян Марсалек родился в Вене. В Германии его подозревают в особо крупном мошенничестве: в 2020 году он, предположительно, похитил два миллиарда евро со счетов Wirecard, а затем бежал в Россию через Беларусь. Марсалек многие годы, как выяснили расследователи, сотрудничал с российскими спецслужбами. Смотри также "Досье": бежавший финансист Марсалек получил паспорт РФ и живёт в Москве После побега в Россию он получил паспорта на имя Александра Шмидта и Виталия Малкина. По данным британской прокуратуры, именно он руководил шестью гражданами Болгарии, которые с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года занимались "сбором информации, которая прямо или косвенно была полезна врагу и тем самым могла нанести ущерб интересам и безопасности [Великобритании]".

Болгар обвинили в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они действовали на территории Великобритании, Австрии, Испании, Германии и Черногории. Марсалек, по данным СМИ, в частности, организовал слежку за журналистами-расследователями Романом Доброхотовым и Христо Грозевым, а также, как утверждается, обсуждал с обвиняемыми их похищение и убийство. В мае 2025 года суд в Лондоне приговорил граждан Болгарии к срокам от пяти до 10 лет и восьми месяцев лишения свободы, напоминает "Настоящее Время".