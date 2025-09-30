Австрия выслала российского дипломата из-за дела о шпионаже

Австрийский МИД объявил персона нон-грата российского дипломата, связанного с делом топ-менеджера нефтегазовой компании OMV, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает Kurier.

Ведомство уточнило, что дипломат уже покинул страну. Ранее Минюст Австрии просил снять с него иммунитет для проведения расследования, но российское посольство отказалось это сделать.

По данным СМИ, уволенный сотрудник OMV несколько месяцев находился под наблюдением австрийской госбезопасности, встречался с российским дипломатом, которого западные спецслужбы считают агентом ФСБ. При обысках дома у австрийца нашли секретные документы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит зеркально и в скором времени вышлет одного из австрийских дипломатов сопоставимого уровня.