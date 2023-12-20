Австрийская OMV изучает указ Путина о национализации её активов

Австрийская компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина, согласно которому она лишается доли в компаниях-разработчиках Южно-Русского газового месторождения, чтобы защитить свои права. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее Путин подписал указы, согласно которым OMV и германская Wintershall потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималось ОАО "Севернефтегазпром". Доля OMV в нём составляла 24,99%. Другие акционеры — "Газпром" (40%) и немецкая Wintershall (35%), которая также осталась без своей доли.

Согласно указам, все права и обязанности совместных предприятий перейдут к созданным правительством России обществам с ограниченной ответственностью.

Европейские компании получат компенсацию, размер которой определит российское правительство, но эти средства будут заморожены в России на счетах типа С. Новыми собственниками долей в Уренгойском месторождении станет ранее неизвестное ООО "Газовые технологии", а в Южно-Русском месторождении — СОГАЗ.

Как сообщает "Агентство. Новости", Wintershall выступила с резкой публичной критикой российских властей после того, как Путин подписал указ о принудительной продаже ее бизнеса. "Президентский указ является еще одним подтверждением: Россия больше не является надежным экономическим партнером и непредсказуема во всех отношениях", - заявил пресс-секретарь компании.

Издание уточняет, что это первый случай принудительной продажи активов компаний из "недружественных стран". До этого Россия только вводила внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам.