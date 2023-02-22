Автор гимна Кирова заочно приговорен к 5 годам колонии по делу о "фейках"

Суд в Кирове заочно приговорил композитора Прохора Протасова, написавшего гимн города, к пяти годам колонии общего режима из-за его постов про войну в социальных сетях. Об этом сообщает "Медиазона".
Гособвинение просило суд приговорить композитора к девяти годам колонии и на четыре года лишить его права администрировать и создавать сайты.
Музыканта признали виновным по статье о распространении так называемых фейков про армию России из-за его постов во «ВКонтакте» про российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, жертвами которого стали более 20 человек, и массовых убийствах мирных жителей в Буче. Протасов писал, что поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото "Медузы", "Настоящего времени" и блогера и политика Максима Каца.
Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.
В августе прошлого года страницу Протасова во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры, через месяц к нему домой пришла с обыском полиция. Вскоре МВД объявило его в федеральный розыск. Сейчас композитор живет в Канаде и учится в докторантуре университета Торонто.
Комментируя решение суда Idel.Реалии Протасов сказал, что оно его не удивило. "После шока, который я испытал, когда началась война в Украине, меня уже ничего не шокирует". Возвращаться в Россию в ближайшее время музыкант не планирует.
- После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. К концу года власти возбудили более 300 уголовных дел по соответствующим статьям, по сути преследуя граждан за антивоенную позицию. Вынесены уже десятки приговоров, многие из них связаны с длительными сроками заключения. Так, оппозиционного политика Илью Яшина отправили в колонию на восемь с половиной лет, а журналистку Марию Пономаренко - на шесть.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.