Автор гимна Кирова заочно приговорен к 5 годам колонии по делу о "фейках"

Суд в Кирове заочно приговорил композитора Прохора Протасова, написавшего гимн города, к пяти годам колонии общего режима из-за его постов про войну в социальных сетях. Об этом сообщает "Медиазона".

Гособвинение просило суд приговорить композитора к девяти годам колонии и на четыре года лишить его права администрировать и создавать сайты.

Музыканта признали виновным по статье о распространении так называемых фейков про армию России из-за его постов во «ВКонтакте» про российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, жертвами которого стали более 20 человек, и массовых убийствах мирных жителей в Буче. Протасов писал, что поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото "Медузы", "Настоящего времени" и блогера и политика Максима Каца.

Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.

В августе прошлого года страницу Протасова во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры, через месяц к нему домой пришла с обыском полиция. Вскоре МВД объявило его в федеральный розыск. Сейчас композитор живет в Канаде и учится в докторантуре университета Торонто.

Комментируя решение суда Idel.Реалии Протасов сказал, что оно его не удивило. "После шока, который я испытал, когда началась война в Украине, меня уже ничего не шокирует". Возвращаться в Россию в ближайшее время музыкант не планирует.