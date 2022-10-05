"Нам это долго расхлебывать". Российский композитор против войны

Против российского композитора и музыканта Прохора Протасова, живущего сейчас в Канаде, возбудили уголовное дело за его антивоенные посты в интернете и объявили в федеральный розыск. В сентябре в доме его родителей провели обыск. Об этом Протасов рассказал в интервью Радио Свобода. 34-летний Протасов – выпускник Московской консерватории, работал дирижером в Кировской филармонии. Он убежден, что донос на его посты написали коллеги по музыкальному учреждению – такие там царят нравы.



Композитор Прохор Протасов – автор гимна Кирова, много работал как дирижер. С 2018-го по 2020 год, получив престижную премию, учился в магистратуре Бард-колледжа в США, во время пандемии с 2020-ого по 2021 год снова жил в России, потом поступил в докторантуру по программе Фулбрайта в Канаде, где сейчас и находится.

Протасов до сих пор не знает, по какой статье заведено дело – следователь отказался обсуждать это с ним по телефону, пригласив лишь на личную беседу. По понятным причинам в Россию музыкант не собирается. О том, как он стал фигурантом уголовного дела, о своей жизни и работе в России и Канаде, а также о развязанной Россией войне в Украине Прохор Протасов рассказал в интервью радио Свобода:

Я очень удобный кандидат на дело о фейках

– Я думаю, они за меня ухватились, потому что я очень удобный кандидат на дело о фейках. Хотя я ничего такого не делал: просто писал о том, что думаю, во "ВКонтакте", репостил "Медузу", репостил Радио Свобода, в том числе. Вот, собственно, и все. Но я же ездил учиться по гранту в США, учился в Бард-колледже, ныне нежелательной организации. И в августе этого года ко мне домой в России пришли с обыском. Ничего не взяли, правда, пригласили моих родных на допрос, и на допросе активно интересовались, на какие средства я ездил в США. А средствами были гранты от Госдепартамента.

–​ Значит, похоже, что уголовное дело – это дело о фейках о войне, но вы точно не знаете...



– Я точно не знаю. Обыск проводил следователь из ФСБ, как написано в протоколе, моих родных вызывали на допрос в Следственный комитет, а страницу во "ВКонтакте" заблокировала Генеральная прокуратура.

–​ Как вы думаете, чем конкретно вы привлекли внимание российских правоохранительных органов? Только тем, что уехали учиться в США? Или вы занимались еще каким-то политическим активизмом в России?

Когда началась война, я решил, что не буду иметь никаких дел в России, не буду ни с кем сотрудничать

– Я не занимался никаким политическим активизмом раньше, о чем, в общем, жалею, потому что, наверное, было нужно. Единственное, когда началась эта война, я решил, что до ее окончания я не буду иметь никаких дел в России, не буду ни с кем работать, ни с кем сотрудничать. Удалил все свои сообщения во "ВКонтакте", оставил только одно – о том, что я против войны, написал об этом письмо.

Коллеги написали на меня донос, и видимо, даже не один

И оно привлекло внимание моих бывших коллег из филармонии, которые начали это активно обсуждать. В общем, я знаю – они просто открытым текстом мне это сказали, что они взяли и написали на меня донос, и видимо, даже не один.

–​ И с чем вы это связываете?



– В Кировской филармонии, в которой я работал, один директор был вынужден уйти, потому что на него написали донос. После этого написали донос на главного дирижера, и он должен был уйти. После этого написали донос на того директора, который написал донос на предыдущего директора, и он тоже должен был уйти. Там работают такие люди, не знаю, как это объяснить.

–​ Как ваши родные переживают эту ситуацию, что они говорят вам? Вас нет, вы в Канаде, их вызывают на допросы, говорят об уголовном деле.



– Они в депрессии, конечно. Но они не говорят мне возвращаться и разбираться с этим самому. Ну я бы и не вернулся. Потому что я не думаю, что от этого кому-то стало бы легче.



–​ Как у вас в Канаде дела складываются? У вас есть планы остаться дальше в этой стране? Каким вам видится свое ближайшее будущее?

Мне трудно разговаривать с людьми, которые это все поддерживают

– Я пока учусь в докторантуре, в университете. Раньше, честно говорю, было желание вернуться в Россию, сделать что-то хорошее, применить как-то свои новые знания. Но сейчас я себя в России вообще не вижу, по крайней мере при нынешней власти. Я просто не смогу работать в России, потому что мне трудно разговаривать с теми людьми, которые это все поддерживают, я просто не могу, мне становится плохо физически.

–​ Вы в Канаде не чувствуете какого-то негативного к себе отношения в связи с тем, что вы русский, вы из России?



– Нет, нет абсолютно никакого негативного отношения. Канада – прекрасная страна, и здесь люди не судят о тебе по тому, откуда ты, а судят по тому, кто ты, что ты из себя представляешь, какие твои взгляды. А не просто по принадлежности к какой-то этнической группе или гражданству.

–​ Как вы понимаем, начало войны в феврале было только началом вот той катастрофы, которая сейчас происходит. Не так давно Путин объявил частичную мобилизацию, но, как мы видим, это просто обычная мобилизация. И очень много молодых людей вынуждены были бежать из страны, чтобы не идти на эту войну. Что вы думаете о войне и о будущем России?

Я не знаю, что будет с Россией. Боюсь, что ничего хорошего

– Я не знаю, что будет с Россией. Я боюсь, что ничего хорошего. Что я думаю о войне – за это, я так понимаю, на меня дело завели. О мобилизации я думаю примерно то же самое. Очень много моих знакомых сбежали из страны, чтобы не идти на войну. А есть люди, которые попали, которых просто забрали на границе. Если бы я был в России во время объявления мобилизации, тоже бы попытался сбежать.

–​ А как вы узнали, что находитесь в федеральном розыске?



– После того, как ко мне домой приходил следователь и провели обыск, я уже понял, что я должен когда-то уже отказаться в розыске. И я просто стал проверять каждый день список на сайте МВД. И обнаружил в какой-то момент там себя. Никто мне ничего не говорил. Самое интересное, что это не вызвало не то что никакого резонанса… Они же об этом должны были объявить, наверное, в СМИ, еще как-то. Тем более что я в Кирове был достаточно известен, я автор гимна города, который потом благополучно украл другой регион. Но это уже другая история.

–​ Какие у вас воспоминания о Кирове и о работе в этом городе? Вам там нравилось? Не просто же так вы написали гимн города…

После двух лет отсутствия я не узнал города и людей - это заслуга пропаганды

– Я испытываю к нему смешанные чувства… Когда там жил и работал – город нравился. Потом, после учебы в Штатах, я вынужден был вернуться, потому что началась пандемия. Я просто не узнал город и людей. С 2018-го по 2020 год в моем восприятии люди сильно озлобились и стали как-то яростно ненавидеть все западное. Это заслуга пропаганды. Пропаганда заставляет людей верить в то, что они делают правое дело. Наверное, им хорошо от осознания того, что они воюют за правду и против фашизма. Но ведь никакого фашизма в Украине нет.



–​ Что вы, как музыкант, можете сделать в этой ситуации?

С начала войны я не мог работать, это очень тяжело

– Не знаю. У меня нет такой аудитории, чтобы я мог сделать что-то масштабное. Но я попробую сделать что-нибудь на ютьюбе, у меня есть пара идей. Может быть, это будет перфоманс, может быть, напишу программную музыку обо всех событиях. Вообще, с начала войны я просто не мог работать, это очень тяжело. Я знаю, что многие тоже не могут, потому что мы все, наверное, чувствуем какую-то свою вину за то, что мы это все пропускали и в 2014 году, и раньше, в 2012 году, когда Путин снова пришел к власти.

–​ То есть вы фактически разделяете коллективную ответственность, о которой сейчас очень много говорится в мире: что каждый русский в той или иной степени ответственен за войну в Украине?



– Я думаю, коллективная ответственность, конечно, есть. Возможно, ко всем ее надо применять по-разному, для большинства она моральная, чем какая-то другая, требующая каких-то санкций по отношению ко всем русским. Но это наш общий моральный груз, и нам, конечно, долго нести это бремя и все это расхлебывать.