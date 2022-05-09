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Автора "Протестного МГУ" арестовали на 25 суток на выходе из спецприёмника

Автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов

Суд в Москве арестовал на 25 суток автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. Об этом сообщается в самом канале.

Его признали виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. "ОВД-Инфо" сообщает, что поводом для ареста стал репост о войне в Украине, который Иванов сделал из Telegram-канала Алексея Навального 4 марта.

Активиста задержали накануне, 8 мая, на выходе из спецприемника, где он отбывал арест по той же статье с 29 апреля. Тогда Иванова задержали на выходе из метро, посчитав организатором митинга.

Соратники активиста отмечают, что из-за очередного ареста Иванов пропустит свои выпускные государственные экзамены и сдачу диплома.

  • 16 марта неизвестные нарисовали на двери квартиры Дмитрия Иванову несколько букв Z и надпись: "Не предавай Родину, Дима". Плакат с аналогичной надписью повесили на дверь муниципальному депутату Люсе Штейн.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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