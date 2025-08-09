Автора "Свободы" оштрафовали за связь с "нежелательной" организацией

Вологодский городской суд оштрафовал на пять тысяч рублей бывшего редактора социальных сетей и блогера Русской службы Радио Свобода Ивана Беляева по протоколу об участии в деятельности "нежелательной" организации. На решение суда обратила внимание "Медиазона".

Речь идёт о нескольких текстах Беляева, которые были опубликованы на сайте Радио Свобода в период с 18 сентября 2024 года по 17 марта 2025-го. Защита журналиста сообщила суду, что Беляев уволился из радекции в марте 2025 года. Судья Ольга Улитина посчитала, что Беляев не принял меры "по удалению из общего доступа вышеуказанных информационных материалов".

В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила "Свободу" "нежелательной" организацией.

Иван Беляев сотрудничал с Радио Свобода с 2013 года. С 2015-го по 2025-й года работал редактором социальных сетей Русской службы. В декабре 2021 года Беляева внесли в реестр "иностранных агентов".

Ранее за сотрудничество с Радио Свобода были оштрафованы юрист "ОВД-Инфо" Ева Левенберг и экс-начальник государственной экспертизы проектов МЧС Игорь Тескер. Всего за прошлый год за связь с медиа российские суды назначили штрафы по 12 протоколам.

Корреспонденты проекта Русской службы Север.Реалии подсчитали, что суды рассмотрели не менее 214 протоколов о деятельности "нежелательных" организаций: в 2022 году – 58, в 2023 году – 55, в первом полугодии 2024 года – уже 101. Из них в 22 фигурирует "Медуза", как минимум семь протоколов заведены на журналистов, сотрудничающих с этим изданием.

Статья Административного кодекса об участии в деятельности "нежелательной" организации предусматривает штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц, для юридических – до 100 тысяч рублей. После вступления в силу двух решений суда по административным делам, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.

В ноябре 2024 года суд в Чите приговорил журналистку Нику Новак к четырём годам колонии, признав ее виновной в "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе" за внештатное сотрудничество с Радио Свобода.

Уголовная статья, появившаяся в июле 2022 года криминализует "тайный" контакт с любой международной или иностранной организацией, которая, по мнению властей, действует против безопасности России. Для обвинения достаточно контактировать с представителем государства или организацией: например, вести переписку. Иногда такое "сотрудничество" провоцируют российские спецслужбы.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Нику Новак политической заключенной.

