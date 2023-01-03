АвтоВАЗ получит российские активы Nissan

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передаст АвтоВАЗу акции бывших активов Nissan в России. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, на заводе в Санкт-Петербурге планируется запустить производство автомобилей "Лада" в кооперации с иностранными производителями. Мантуров не уточнил, о каких именно иностранных производителях идет речь.



Японский концерн Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Его активы были переданы ФГУП "НАМИ" – в сделку вошли завод и научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также департамент продаж и маркетинга в Москве. Nissan предоставлен опцион на обратный выкуп своей доли в течение 6 лет.