Axios: Россия хочет провести переговоры по Сирии с США и Израилем

Россия призвала Израиль привлечь США к трёхсторонним переговорам на высшем уровне по Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских представителей. По их словам, тему встречи поднимал глава МИД России Сергей Лавров на прошедших недавно переговорах в Москве с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

Axios отмечает, что в сентябре высокопоставленный представитель Белого дома и представители российского МИДа и президента встречались в Женеве. Как утверждается, российская сторона хотела выяснить, хотят ли США сделать исключения в санкциях против Дамаска, чтобы транспортировать через Сирию нефть и газ в Ливан.

Представитель США, по данным Axios, затрагивал вопрос об отводе иранских сил и проиранских формирований из районов Сирии, близких к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Последний раз трёхсторонняя встреча по Сирии с участием США, Израиля и России проходила в Иерусалиме в 2019 году. Вашингтон тогда представлял советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон. Через два месяца он ушёл в отставку.

Кроме того, собеседники Axios рассказали о некой секретной встрече США и Израиля, на которой обсуждался запасной план действий на случай, если переговоры по иранской ядерной сделке в Вене не возобновятся. Детали плана не разглашаются.

Стороны были обеспокоены тем, что на фоне усилившейся ядерной активности Тегерана начавшиеся в апреле обсуждения зашли в тупик. По словам источников, США заявили, что введут дополнительные санкции в отношении Ирана, если встречи в Вене не будут продолжены.