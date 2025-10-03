Азар и ещё трое "депутатов мирной России" заочно осуждены в РФ

Журналист и бывший муниципальный депутат Илья Азар и ещё трое членов ассоциации "Депутаты мирной России" в пятницу были заочно приговорены судом в Москве к четырём годам лишения свободы каждый по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации.

Кроме Азара, заочные приговоры вынесены Никулинским районным судом бывшим московским муниципальным депутатам Сергею Власову, Елене Русаковой и шахматному гроссмейстеру Игорю Глеку.

Как сообщает "Медиазона", уголовное дело возбудили из-за двух статей, опубликованных на сайте ассоциации в 2024 году после её съезда в Берлине. По версии обвинения, в подготовке этих публикаций участвовали все четверо ныне осуждённых - "с целью вербовки новых членов" в организацию, выступающую против войны в Украине и признанную российскими властями нежелательной.

Защитники депутатов отметили, что следствие никак не проверило достоверность сведений, полностью положившись на информацию из прокуратуры. Адвокаты добивались оправдания подзащитных, которые находятся за границей. Сами они не признали вину и назвали преследование политическим.

Об уголовном деле стало известно в апреле 2025 года, когда по адресам ряда участников съезда "Депутатов мирной России" прошли обыски.

Ассоциацию учредили в октябре 2023 года 74 депутата из разных регионов России, многие из которых находятся в эмиграции из-за войны в Украине и политических репрессий. Участники ассоциации "Депутаты мирной России", как говорится на сайте "Антивоенного комитета России", признают режим Владимира Путина преступным, осуждают военную агрессию против Украины, выступают за демократический путь развития России и децентрализацию власти.