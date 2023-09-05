Азата Мифтахова арестовали до 3 ноября по делу об оправдании терроризма

Математик Азат Мифтахов арестован по делу об оправдании терроризма до 3 ноября. Решение вынес во вторник Первомайский районный суд Кирова.

Днём ранее Мифтахова задержали на выходе из колонии в Кировской области, где он отбывал срок по обвинению в поджоге офиса "Единой России". Аспиранта мехмата МГУ увезли в Киров для проведения следственных действий по новому уголовному делу против него.

Незадолго до освобождения Мифтахова обвинили в "оправдании терроризма" на основе рапорта ФСБ, отмечает "Медиазона". В середине августа математика внесли в "перечень экстремистов и террористов", который ведет Росфинмониторинг.

По версии следствия, весной во время просмотра новостей о войне, Мифтахов сказал вслух, что "будет мстить" за смерть друга, который воевал на стороне Украины, и что "ФСБшников надо взрывать". По словам жены Азата, показания на него дал заключенный, с которым математик "больше всего общался".

Засекреченный свидетель в суде заявил, что математик одобрил поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском ФСБ в 2018 году. Сам математик на выходе из колонии 4 сентября успел недолго поговорить с родными и отрицал сам факт такого разговора о Жлобицком. На допросе он не признал вину и отказался от дачи показаний.

Адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина рассказала "Соте", что дело против математика, скорее всего, будет рассматриваться в Самаре или Екатеринбурге. "Статья, которая ему вменяется, относится к подсудности военных судов, а по территориальному признаку это подсудность Центрального окружного военного суда", - сказала Сидоркина. На время следствия арестованный будет содержаться в кировском СИЗО №1.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов ранее был приговорён к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. По версии следствия и суда, он и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками.

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