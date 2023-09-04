"Они его боятся". Новое уголовное дело Азата Мифтахова



Против математика Азата Мифтахова, который должен был выйти на свободу 4 сентября, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал FreeAzat, посвященный поддержке заключенного. Мифтахов был приговорен к 6 годам заключения по обвинению в хулиганстве – по версии следствия и суда, он и его единомышленники разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В понедельник его задержали при выходе из колонии. Завтра суд в Кирове должен избрать математику меру пресечения по новому уголовному делу. По нему Мифтахову грозит до пяти лет лишения свободы.



Новое дело против Мифтахова возбуждено из-за разговора о 17-летнем анархисте Михаиле Жлобицком, который совершил взрыв в архангельском управлении ФСБ. Об этом со ссылкой на аспиранта пишет телеграм-канал FreeAzat. Утверждается, что Мифтахов, согласно проведённой по делу лингвистической экспертизе, "выражал одобрение" поступку Жлобицкого в разговоре с двумя свидетелями из числа заключённых. Ранее стало известно, что поводом для дела об "оправдании терроризма" послужили комментарии Мифтахова при просмотре телепередачи в кругу заключенных, однако не уточнялось, к чему относились эти комментарии. 17 августа Росфинмониторинг внёс математика в перечень террористов и экстремистов.

В понедельник встречать Азата Мифтахова в колонию приехали его друзья, жена и мама Гульнур Хусаинова. Она рассказала Радио Свобода, что смогла пообщаться с сыном всего пять минут, потом на него надели наручники и увезли на суд в Киров:

У меня замечательный сын - хороший, умный, любимый

– Я даже не знаю, почему они так с ним поступают… Мы с ним успели немного поговорить, я его спрашиваю – это правда, что тебя не отпускают? Он говорит –" мама, это все придумано". Я не знаю, что и думать. Видимо, они его боятся. Но я не знаю. Не могу даже для себя найти ответ. Мне придает силы поддержка людей, его друзей. У меня замечательный сын, хороший, умный, любимый. Мы за него боремся – а они, как будто бы назло, не отдают его нам, хотят нам что-то доказать. Но я его в этой беде не оставлю, буду за него бороться, рассказала Гульнур Хусаинова.



О новых обвинениях Азату Мифтахову говорит его адвокат Светлана Сидоркина:

Он-политический заключенный

– Его обвиняют в оправдании терроризма, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Якобы он в беседе с заключенными в колонии оправдывал действия террористов. Вот все, что я знаю. Как адвокат, я буду делать то, что можно сделать в этой ситуации: непосредственное участие в следственных действиях, которые будут, обжалование, мера пресечения, которая будет избираться – стандартный набор. Я больше тут ничего сделать не смогу. Его не выпустят на свободу, потому что он - политический заключенный. Сейчас же всех, кто какое-то отношение имеет к политике, привлекают к ответственности.

О новом деле против Азата Мифтахова говорит правозащитник Лев Пономарев:

Они в него вцепились как псы в добычу

– Говорить об этом страшно и отвратительно, но всем ясно, что его осудят и и дадут несколько лет нового срока. Они в него вцепились, как псы в добычу. Это связано с тем, что им как-то не удавалось его осудить надолго и сразу, хотя они очень пытались. К нему применялись пытки. Его вывозили в Московскую область, чтобы там пытать и выбивать из него показания. Но как-то не получалось: он парень крепкий. Это их раздражает. Его связывали с делом "Сети", которая была признана террористической организацией. С самого начала говорили, что ячейки "Сети" есть в Пензе, в Санкт-Петербурге и в Москве. В Москве все не было и не было ячейки, а потом, когда Азата Мифтахова задержали за то, что он бросил в здание и разбил стекло офиса "Единой России", вдруг стали говорить, что он был лидером ячейки этой организации. Но тогда это дело не довели до конца, видимо, не хватило каких-то фактов или еще чего-то. И вот сейчас его снова хотят закрыть за какую-то ерунду – якобы он в присутствии кого-то положительно говорил о том парне, который совершил самоподрыв у Архангельской ФСБ. Якобы его узнали в темноте по голосу. И ведь это прокатит! Естественно, что мы все переживаем за Азата, хотелось, чтобы больше о нем говорили. Это дело, конечно, войдет в историю. Они сажают интеллектуальную элиту России, – говорит Лев Пономарев.



По версии следствия и суда, Мифтахов и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками.



Анархист Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу в приёмной архангельского управления ФСБ 4 ноября 2018 года. Сам он при этом погиб, пострадали трое сотрудников спецслужбы. В России были возбуждены десятки уголовных дел из-за высказываний, которые, по мнению властей, оправдывали поступок Жлобицкого, который они классифицировали как теракт. Помимо прочего, дело было возбуждено и против тёти Жлобицкого из-за стихов о её племяннике.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По делу были арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет.