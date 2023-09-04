Doxa: математика Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии

Математика Азата Мифтахова задержали на выходе из ИК-17 в Омутнинске, где он отбывал срок по обвинению в поджоге офиса "Единой России". Об этом сообщает Doxa со ссылкой на встречающих Мифтахова людей.

По словам собеседников издания, математика увезли на автомобиле в Киров. Суд по избранию меры пресечения состоится завтра.

Ранее против Мифтахова было возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. 30 августа следователи пытались официально допросить обвиняемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку при допросе присутствовал не его защитник, а адвокат по назначению.

Новое уголовное дело было возбуждено из-за разговора о 17-летнем анархисте Михаиле Жлобицком, который совершил взрыв в архангельском управлении ФСБ. Утверждается, что Мифтахов, согласно проведённой по делу лингвистической экспертизе, "выражал одобрение" поступку Жлобицкого в разговоре с двумя свидетелями из числа заключённых. По новому уголовному делу, которое инициировала ФСБ, Мифтахову грозит до пяти лет лишения свободы.