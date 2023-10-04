Высокопоставленные представители России, США и Евросоюза провели секретные переговоры за несколько дней до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений. По его словам, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле.

По словам источника издания, основной темой переговоров было оказание давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил блокировку Лачинского коридора и допустил гуманитарный конвой с топливом и продовольствием в Карабах.

По данным Politico, Россию на встрече представлял специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, США — старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.

Издание называет встречу редким контактом на высоком уровне между Москвой и странами Запада по теме безопасности – после начала войны России с Украиной такие связи были нарушены. В марте госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии. Москва тогда заявила, что дипломаты пообщались на ходу и никаких переговоров не было.

Представитель ЕС в разговоре с Politico, комментируя контакт с российской стороной, отметил, что Брюсселю важно поддерживать каналы связи с соответствующими представителями Кремля, чтобы избежать недоразумений.

Представитель Госдепартамента не стал комментировать встречу, отметив, что она была частной дипломатической дискуссией. При этом один американский чиновник в разговоре с изданием сообщил, что Москва по-прежнему контролирует ситуацию в Карабахе, поэтому у Запада должна быть возможность работать с российской стороной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию Politico, сообщил, что контакты по Карабаху были. При этом в статье, по словам Пескова, в статье много неточностей и речь в ней идёт не о тех переговорах, которые были на самом деле.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглавшена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. 19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил правительство непризнанного государства капитулировать.

В Баку это название восстановлением суверенитета. Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

В четверг, 5 октября, в Гранаде, в Испании, должна была пройти встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии канцлера Германии и президента Франции. Ожидалось, что на саммите стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию кризиса между Баку и Ереваном.

За день до запланированной встречи появились сообщения о том, что Алиев отказался от визита в Гранаду. По данным азербайджанских СМИ, Баку настаивал на участии во встрече Турции, но получил отказ. Против, в частности, выступили Франция и Германия.

Одной из причин отказа Алиева от встречи журналисты называют заявления главы МИД Франции Катрин Колонны во время её визита в Ереван 3 октября. Дипломат пообещала Армении гуманитарную помощь и заявила, что Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставках военной техники, чтобы гарантировать безопасность.

В Баку отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона "с далёкими от региона странами", отмечает APA.