Бахмут как кульминация войны

Ключевой момент противостояния? Сегодня обстановку на фронте российско-украинской обсуждают военный эксперты Юрий Федоров, Давил Гендельман.
В эфире белорусский политик Анатолий Лебедько - о роли Беларуси.
Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. 18+
*Михаил Соколов не согласен с этим статусом
Видеоверсия программы
Опрос на улицах Москвы
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.