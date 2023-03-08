Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Бахмут как кульминация войны

Ключевой момент противостояния? Сегодня обстановку на фронте российско-украинской обсуждают военный эксперты Юрий Федоров, Давил Гендельман.

В эфире белорусский политик Анатолий Лебедько - о роли Беларуси.

Видеоверсия программы

Для вас важны новости о ходе боев?
Embed
Для вас важны новости о ходе боев?

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00
Скачать медиафайл

Опрос на улицах Москвы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG