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Баку обвинил Москву в нарушении договорённостей по Карабаху

Ильхам Алиев

Россия нарушила гарантии по мирным договорённостям в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Армения до сих пор не вывела свои войска из региона. Это было предусмотрено декларацией о прекращении огня. Российские миротворцы потворствуют этому, утверждает Алиев.

Азербайджанский президент подчеркнул, что несколько месяцев назад Баку посещал высокопоставленный представитель Минобороны России. Он пообещал, что пункт договора о выводе армянских подразделений будет выполнен до июня.

"Сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен", - отметил Алиев. Он добавил, что если Армения не хочет вывести свои войска, то у Азербайджана найдётся ответ.

Минобороны России сообщение Баку пока не прокомментировало.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.

По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

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