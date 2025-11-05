Бамбуковая дипломатия. Как США не могут оттянуть Вьетнам от России

Власти коммунистического Вьетнама, где только что побывал военный министр США Пит Хегсет, сделавший ряд важных обещаний по поводу дальнейших отношений Вашингтона и Ханоя, одновременно продолжают заключать сделки с Россией, а также с КНДР – по покупке новейших вооружений. Главной угрозой для себя Вьетнам по-прежнему считает Китай, чем и объясняются все его противоречивые шаги в мировой политике. Насколько успешно Ханою удается лавировать между Москвой, Вашингтоном и Пекином?

Пит Хегсет во время двухдневного визита в Ханой в первую очередь говорил о "залечивании обоюдных ран", причиненных войной США во Вьетнаме, горячая фаза которой пришлась примерно на 1963–1972 годы. Он, например, заявил, что Соединенные Штаты дополнительно выделят еще 130 миллионов долларов на очистку территории Вьетнама от остатков гербицида-дефолианта "Агент Оранж". Много десятков лет назад американские военные массово использовали его для уничтожения листвы во вьетнамских лесах, где скрывались партизаны и части северовьетнамской армии.

В общей сложности воздействию этого яда (содержавшего большие концентрации диоксина – мутагена, вызывающего онкологические заболевания и генетические мутации у соприкасающихся с ним людей и всех других живых существ) было подвергнуто не менее 14 процентов территории Вьетнама. Применение американскими войсками "Агента Оранж" привело к тяжелейшим последствиям, и немалое число вьетнамских младенцев из-за этого до сих пор рождаются с тяжелыми врожденными дефектами. Всего в современном Вьетнаме насчитывается около 4,8 миллиона жертв распыления с воздуха американских химикатов, в том числе три миллиона непосредственно пострадавших.

Соединенные Штаты также согласились оказать дополнительную поддержку усилиям Вьетнама по поиску своих пропавших без вести солдат с помощью передовых технологий исследования ДНК. Будущее обеих программ оказалось под вопросом еще в начале этого года, когда администрация Дональда Трампа фактически ликвидировало Агентство США по международному развитию (USAID), которое ими и занималось.

Два года назад поездка предыдущего американского президента Джо Байдена в Ханой ознаменовалась подписанием соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", что для Вьетнама является высшей из всех степеней сотрудничества с каким-либо иностранным государством. Однако точно такие же соглашения ранее Ханой подписал и с Пекином, и с Москвой, а также с Дели и с Сеулом.

Суть внешней политики Вьетнама, очевидно, сегодня, как и раньше, сводится к соблюдению очень гибких принципов так называемой "бамбуковой дипломатии" – обменявшись любезностями с одной большой державой, немедленно продемонстрировать симпатию в отношении и ее соперников.

Стратегическое положение Вьетнама, над которым с севера нависает КНР, который исторически теснейше связан с Россией и который в последнее время пользовался разными знаками внимания со стороны США, превратило эту страну Юго-Восточной Азии с населением более 100 миллионов человек (16-е место в мире) в еще одну страну на карте мира, в которой сходятся геополитические интересы сразу всех ведущих держав. И страну очень перспективную.

Вьетнамская экономика – одна из наиболее быстрорастущих в мире. В течение последних лет, после пандемии ковида, темпы экономического роста Вьетнама составляют 6–7 процентов в год. На пользу Вьетнаму идет и то, что все больше крупных мировых корпораций собираются переносить туда свои производства из Китая – или уже это сделали. Западные компании в последние несколько лет пытались найти альтернативы КНР в качестве места для производства своих товаров, называя эту стратегию "Китай плюс один". Когда еще при первом президентстве Дональда Трампа началась торговая война между США и Китаем, а пандемия COVID-19 разрушила глобальные цепочки поставок, это желание только обострилось.

Возможно, Вашингтон и при втором президентстве Трампа все еще полагает, что болезненные воспоминания о прошлом для обоих государств, восстановивших дипломатические отношения лишь в 1995 году, остались позади – и теперь им можно сфокусироваться на новых опасностях, вызванных напористой экспансией в регионе Китайской Народной Республики.

При этом КНР по-прежнему остается не только геополитическим соперником Вьетнама, но также и его главным торговым партнером, с взаимным товарооборотом в 175 миллиардов долларов. Впрочем, товарооборот Вьетнама с США также велик, 109 миллиардов долларов. Однако после того, как Трамп развязал по всему миру тарифные войны – а Ханой все еще ведет тяжелые непрерывные переговоры с Вашингтоном об окончательном торговом соглашении – скептицизм относительно надежности США как партнера усиливается и здесь.

В ходе своего визита Пит Хегсет, похоже, стремился развеять эти опасения. "За три десятилетия США и Вьетнам превратились из врагов в полноценных стратегических партнеров. Наши военные отношения демонстрируют нашу дружбу и сотрудничество", – подчеркнул он. Однако никаких ожидаемых заявлений о заключении новых оружейных контрактов сделано не было.

Насколько оправданы ожидания США в отношении Вьетнама? Несмотря на некоторые видимые взаимные поклоны между Ханоем и Вашингтоном, в руководстве вьетнамской компартии пока что доминирует ортодоксальное крыло, сторонники "жесткой линии" и так называемого "красного национализма", исторически опасающиеся, что Соединенные Штаты могут почему-то попытаться спровоцировать во Вьетнаме антикоммунистическую революцию.

Недовольство США во вьетнамском руководстве усиливает многое. Это и постоянные угрозы очередного повышения торговых пошлин (в том числе новый высокий американский тариф на импорт мебели из Вьетнама, а это одна из наиболее растущих отраслей его экономики), и прекращение при Дональде Трампе ранее поступавшей через USAID американской помощи на развитие экологически чистой энергетики, и молчание Белого дома на любые предложения из Ханоя о встрече лидеров двух государств, и даже строительство семьей Трамп новейшего люксового гольф-клуба недалеко от Ханоя, которое вызвало неприкрытый гнев местных жителей.

Если какое-то скоординированное американо-вьетнамское противостояние КНР и может стать реальностью, то совсем иначе дела обстоят, когда речь заходит о России. С начала российского вторжения в Украину Ханой не то что ни в какой форме не присоединился ни к какому западному давлению на Кремль, но фактически вел себя очень дружелюбно в отношении Москвы, и даже – в ряде ситуаций – выступал как ее союзник. А также один из главных приобретателей российских вооружений.

Когда Владимир Путин посещал Вьетнам в июне 2024 года (это была его первая поездка в Азию с 2018 года), президента России сопровождал глава "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов. Во время военного парада на Красной площади в Москве 9 мая этого года, на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, к колонне марширующих вьетнамских военнослужащих было приковано особое внимание российских СМИ. Одновременно состоялся и государственный визит в Россию Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и фактического лидера страны То Лама. Две недели спустя один из ближайших помощников Путина Николай Патрушев посетил Ханой, чтобы обсудить "вопросы безопасности на мировых морских путях".

2 сентября, когда Вьетнам столь же помпезно отмечал 80-летие своей независимости (от Франции), на центральную площадь Бадинь в Ханое вышел парадный расчет военнослужащих Вооруженных сил России. Весь вьетнамский парад по сути был демонстрацией старой и новой российской военной техники – танков Т-90, БПМ, БТР, самоходных зенитных и артиллерийских установок и машин радиоэлектронной борьбы. А в небе в этот момент летчики вьетнамских ВВС демонстрировали свое мастерство на российских вертолетах семейства Ми и истребителях Су-30.

Взаимный товарооборот России и Вьетнама, особенно после начала войны в Украине и введения западных санкций против Кремля, можно назвать ничтожным, особенно если сравнивать его с приведенными выше данными о торговле Вьетнама с КНР и США. Он не достигает и 3 миллиардов долларов. Но нельзя забывать, что львиную долю российского экспорта во Вьетнам составляют вооружения.

В распоряжение ряда западных СМИ уже давно попал интересный документ министерства финансов Вьетнама, датированный еще мартом 2023 года. Это, по сути, бизнес-план (содержание которого было подтверждено некоторыми бывшими и нынешними вьетнамскими чиновниками), в котором излагается, как Вьетнам в ближайшие 10 лет собирается модернизировать свои вооруженные силы путем закупок новейших вооружений именно у Российской Федерации – и их тайной оплаты посредством перевода средств на счета совместного российско-вьетнамского нефтегазодобывающего предприятия "Русвьетпетро" в Сибири.

В этом документе отмечается, что Ханой ведет переговоры о новых оружейных сделках с Москвой, которая должна "укрепить стратегическое доверие" между двумя государствами "в то время, когда западные страны подвергают Россию во всех аспектах тяжелейшему давлению". В тексте также говорится, что "Коммунистическая партия Вьетнама и государство по-прежнему считают Россию важнейшим стратегическим партнером в сфере обороны и безопасности".

Вьетнам (который когда-то вообще входил в десятку крупнейших импортеров оружия в мире) исторически всегда зависел от поставок ему советского, а потом российского оружия. На приборных панелях во вьетнамской боевой технике до сих пор все надписи делаются на кириллице, к которой в армии Вьетнама все привыкли. В стране до сих пор помнят, как в 1960–1970-е годы, во время того, что сами вьетнамцы называют "Американской войной", именно советские ракеты помогали вьетнамским коммунистам, которые до сих пор и находятся у власти, защищаться от бомбардировок авиации США.

Многие поколения высшего руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Вьетнамской народной армии учились в вузах в Советском Союзе, а затем и в России. Помнят вьетнамские генералы и о том, как в XX веке они выиграли три войны у трех мировых держав, победив могущественных врагов – сперва при помощи СССР и КНР отразив вторжения Франции и США, а затем, в 1979 году, отбив нападение уже и Народно-освободительной армии Китая, вновь при прямой поддержке Кремля.

Советская военная база во вьетнамском порту Камрань на берегу Южно-Китайского моря когда-то была крупнейшей из тех, которыми располагал за границей СССР. На пике ее существования, в середине 1980-х годов, ее площадь превышала 100 квадратных километров, здесь располагались более 6 тысяч советских военнослужащих, до 10 надводных кораблей, до 8 подводных лодок с плавбазой и до шести других судов. А также до 16 советских стратегических самолетов-ракетоносцев с ядерным оружием, не считая другой авиации.

Есть и более практические причины, по которым Вьетнам пока не станет отказываться от покупок российского оружия. Они заключаются в том, что приобретение таких же вооружений где-либо еще требует гораздо большей финансовой прозрачности. "Каждый новый оружейный контракт с Россией сопровождается коррупцией, неучтенными суммами или еще чем-то подобным", – сказал в разговоре с The New York Times Карлайл Тайер, почетный профессор Университета Нового Южного Уэльса в Канберре и эксперт по вьетнамским вооруженным силам. "Захотят ли вьетнамские генералы-коммунисты, настроенные к тому же очень консервативно, исторически симпатизирующие Москве и по-прежнему не любящие США и Запад в целом, отказаться от этого?"

Главная задача Вашингтона в Юго-Восточной Азии, безусловно, сводится к тому, чтобы привлечь все больше государств к его глобальному противостоянию с Пекином, особенно в Южно-Китайском море, где КНР претендует практически на все острова и торговые морские пути. Вьетнам, а также Филиппины и Малайзия – как раз те страны региона, экономически значимые и многонаселенные, которые все территориальные претензии Китая активно отвергают. И на поддержку которых поэтому рассчитывают США. Главный вопрос теперь заключается в том, перевесят ли их общие интересы обеспечения безопасности их же тяжелые разногласия в сфере торговли, в том числе в сфере вооружений.

Например, почти два года назад, еще при Джо Байдене, американские официальные лица полагали, что Вьетнам собирается купить у США военно-транспортные самолёты C-130. Белый дом заявлял, что эта сделка станет серьезным ударом по Москве, главному военному партнеру Ханоя, и явным признаком того, что такие формально "геополитически колеблющиеся" государства, как Вьетнам, начинают склоняться в сторону Вашингтона, а не Москвы или Пекина. На выставке вооружений в Ханое в декабре прошлого года премьер-министр страны Фам Минь Тиньдаже поднялся на борт одного прибывшего американского C-130, с интересом осмотрев его под наблюдением офицеров Пентагона. Потом заместитель министра обороны Вьетнама заявил о готовности заказать от трех до 13 таких самолетов. Но дальше ничего не случилось.

Вместо этого Вьетнам еще больше увеличил закупки российской военной техники. Утечки документов и интервью с вьетнамскими чиновниками указывают на растущее в Ханое возвращение недоверия к США – и одновременно большей ориентации на Россию, что сопровождается ростом количества российско-вьетнамских встреч на высоком уровне и обнародованием ранее не разглашавшихся контрактов.

Это и заказ Вьетнамом в РФ десятков современных систем ПВО, и план по высокотехнологичной модернизации при помощи Минобороны России вьетнамских подводных лодок, и закупки новых самолетов. В начале года, например, Ханой заказал в России 40 новых истребителей Су-35 и Су-30, на сумму около 8 миллиардов долларов. Однако пока их поставки задерживаются – из-за трудностей, которые испытывает российская военная промышленность и потерь военной авиации РФ на войне в Украине.

Во всех контактах с Вьетнамом Кремль, так или иначе, становится все смелее. Хотя многие тайные оружейные контракты были заключены Ханоем с Москвой еще при администрации Байдена, с приходом к власти Трампа они явно активизировались – как и подчеркнуто публичная демонстрация их тесных отношений. В конце сентября, к примеру, российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что недавно подписанный российским президентом Владимиром Путиным протокол позволит отныне Вьетнаму платить за поставленную за военную технику в российских рублях.

Не может не настораживать Вашингтон и то, что новые вооружения и поддержку Вьетнам ищет не только в России. Генсек КПВ То Лам недавно посетил КНДР, где договорился с северокорейским диктатором Ким Че Ыном о тесном сотрудничестве в области обороны. А через несколько дней после того, как Дональд Трамп внезапно ввел 46-процентные пошлины на все вьетнамские товары, отправляемые в США (впоследствии они были снижены), с показным почетом в Ханое был принят глава Китая Си Цзиньпин. По итогам этого визита Вьетнам ускорил строительство трех двусторонних трансграничных железнодорожных маршрутов, к реализации которых Пекин стремился годами.