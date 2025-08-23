Диктатор и его дочь. Что Ким Чен Ын готов дать Путину и своей семье

Северная Корея – одна немногих стран, открыто выступающих на стороне Кремля с самого начала российского вторжения в Украину и единственная, официально пославшая на помощь Путину свои войска. При этом Ким Чен Ын, уже третий по счету северокорейский наследственный диктатор из династии Кимов, сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена, правит государством, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Никто даже точно не знает, сколько ему лет, как и почти ничего никто не знает о членах его семьи и ближайшем окружении. А сколько вообще еще может править Ким Чен Ын? В последние месяцы эксперты все чаще обсуждают то, что он, из-за проблем со здоровьем и по другим причинам, уже готовит себе преемника – вернее, преемницу. Это – его совсем юная дочь Ким Чжу Э, которой то ли 12, то ли 13 лет.

Северная Корея как была, так и остается самым таинственным и изолированным государством мира. Ким Чен Ын не привык к большому международному вниманию, за исключением тех случаев, когда мир в очередной раз начинает осуждать испытания им ядерного оружия и баллистических ракет. Но сложное положение России, которая никак не может добиться ощутимых успехов в войне против Украины, предоставило ему отличные шансы.

В начале июля Ким Чен Ын вновь пообещал Владимиру Путину "безоговорочную поддержку" в войне против Украины. Тогда же российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сперва во время очередного визита в Пхеньян, а потом в Москве, заявил, что у России есть только два настоящих военных союзника – Беларусь на западе и КНДР на востоке.

Ким Чен Ын был одним из первых иностранных глав государств, кому позвонил Владимир Путин в преддверии переговоров с Дональдом Трампом на Аляске и, как сообщила 12 августа пресс-служба Кремля, "поделился с ним важной информацией". Также в разговоре с Кимом Путин "высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области РФ от вторгшихся формирований киевского режима и проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность".

22 августа КНДР Ким Чен Ын торжественно наградил северокорейских военных, участвовавших в войне России против Украины. В сообщении по этому поводу Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорилось, что северокорейские военнослужащие "продемонстрировали всему миру несравнимые ни с какой другой армией, незыблемые и выдающиеся идейно-духовное превосходство и боевую хватку, а также несгибаемый дух корейцев в смертельных кровопролитных боях".

Сам Кин Чен Ын заявил, что боевые операции КНА в Курской области России "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе". В церемонии в Пхеньяне также участвовали члены семей погибших в российско-украинской войне северокорейских военнослужащих. На сцене была установлена стела с фотографиями 101 погибшего бойца.

Потери войск КНДР во время боевых действий никогда официально не обнародовались, и даже западные спецслужбы пока затрудняются в их оценке. Лишь в конце апреля южнокорейские депутаты со ссылкой на свою разведку заявили, что КНДР отправила на войну против Украины около 15 тысяч военных, а общие потери ее вооруженных сил составляют "примерно 4700 человек, включая около 600 убитых". По данным ЦРУ США, в боях участвовали более 11 тысяч солдат КНДР, "понесших значительные потери". Северокорейское телевидение иногда показывало кадры, на которых Ким Чен Ын участвовал в похоронах северокорейских солдат, погибших на российско-украинской войне.

О том, что Ким Чен Ын отправил своих военнослужащих воевать против Украины на стороне России, впервые стало известно в октябре 2024 года. Власти России и Северной Кореи подтвердили это в апреле, после завершения главных боев в Курской области РФ, на территории которой и воевали северокорейские солдаты после того, как украинские войска неожиданно вошли туда в августе прошлого года.

Возглавляли северокорейский контингент, по данным Службы безопасности Украины, высшие военачальники, в том числе генерал-полковник Ким Ён Бок, командующий войсками специального назначения, включая 11-й корпус, также известный как "Штормовой корпус", заместитель главы Генштаба Корейской народной армии и начальник его Главного разведывательного управления генерал-полковник Ри Чхан Хо и генерал-майор Син Гым Чхоль, руководитель Главного оперативного управления Генштаба КНА. 22 августа Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль ради церемонии награждения вернулись в Пхеньян. Есть сведения, что их сейчас могут вновь отправить в Россию, хотя в последние месяцы об участии северокорейских солдат в боях против ВСУ не сообщалось.

Северная Корея продолжает активно поставлять России боеприпасы и технику. 13 июля южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи сообщили, что Пхеньян с октября прошлого года отправил Москве более 12 миллионов артиллерийских снарядов. По данным южнокорейских военных, КНДР также снабжает российскую армию ракетами малой дальности, самоходными гаубицами и разными ракетными установками.

Обозреватель Радио Свобода, востоковед Андрей Шароградский напоминает, что непосредственное участие войск иностранного государства в боях на территории России – это первый подобный случай за очень много лет:

Потери северокорейцев в Курской области действительно были большими

"Потери северокорейцев в Курской области действительно были большими. Потому что, судя по появлявшимся в сети видео, тактика, которую применяла КНА при наступлении на позиции ВСУ, была очень старомодной, как во Вторую или даже Первую мировую войну. Они как будто подставляли себя под удар, шли в атаки немного рассредоточенными, но все же плотными рядами прямо на позиции украинских войск, представляя собой легкую мишень. Но нельзя не учитывать и то, что это физически очень хорошо подготовленные и мотивированные солдаты.

Так или иначе, северокорейские войска в войне против Украины получили довольно значительный боевой опыт, важный для них.Я полагаю, что командование армии КНДР теперь на этой основе пересматривает концепцию возможной войны против Южной Кореи. В целом во многих государствах Восточной Азии, не только в Пхеньяне или Сеуле, но и в первую очередь в Китае, да и в Японии власти и военные сейчас очень внимательно смотрят на бои в Украине – как на экспериментальный полигон. Изучают, как воевать нужно, и тем более – как не нужно".

В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Ким Чен Ын приказал направить в Россию тысячу своих саперов для разминирования территории Курской области и шесть тысяч военных инженеров и строителей для восстановления разрушенных там объектов.

При этом в середине августа на свет выплыли очень неприглядные для Москвы факты, свидетельствующие, как на самом деле к северным корейцам относятся российские начальники. Шесть граждан КНДР, работавших в России с начала войны, рассказали BBC о 18-часовом рабочем дне и рабских условиях труда. Журналисты поговорили с ними после их побега из России в Южную Корею. По словам северокорейцев, на стройках их заставляли выходить на смену в 6 утра, а заканчивать в 2 часа ночи. Если кто-то засыпал в течение рабочего дня, русский начальник мог его избить. Один из рабочих сообщил, что ему не разрешили обратиться в больницу после падения с высоты 4 метров.

BBC также отмечает, что всех рабочих из КНДР в России контролируют сотрудники северокорейских спецслужб. По словам одного из опрошенных, еще с момента прибытия на российский Дальний Восток его сопровождал один такой разведчик, который приказал никак не контактировать с окружающими. Другой северокореец рассказал, что на стройке его соотечественникам платили, однако они зарабатывали примерно в пять раз меньше рабочих-мигрантов из Центральной Азии.

В статье говорится, что 2024 году КНДР запросила в России визы для 8 тысяч человек, а в 2025 планировала запросить еще больше. Разведка Южной Кореи сообщала, что в Россию по "учебным визам" въехали уже 15 тысяч рабочих из КНДР.

КНДР – государство, из которого периодически продолжают поступать сообщения о зверских казнях, в том числе высших чиновников и родственников правящей семьи, расправах над целыми семейными кланами и массовых репрессиях, большинство которых впоследствии подтверждаются. При Ким Чен Ыне КНДР вовсю продолжает разработки ракетного и ядерного оружия, которым Пхеньян периодически угрожает и своим соседям – Южной Корее и Японии, и всему Западу во главе с США.

В соответствии с предписанной Трудовой партией Кореи (ТПК) классовой системой "сонбун" все население КНДР делится на три слоя: "основной", "колеблющийся" и "враждебный". В стране существует система различных концлагерей для заключенных, которые подразделяются на два типа: более "мягкие" обычные, в которых люди в принудительном порядке занимаются тяжелым физическим трудом и которые они не могут покинуть без разрешения властей, и страшные "особые районы объектов".

Они, в свою очередь, подразделяются на "зоны перевоспитательной революционизации", в которых заключенные живут с семьями в землянках или бараках и принудительно работают на тяжелых работах по 12 часов в день до конца своего срока, и "зоны полного контроля", где арестанты находятся без семей и вообще никогда не имеют шансов на освобождение. В этих лагерях трудятся не менее 200 тысяч человек, включая тех, кто был отправлен туда по принципу "коллективной ответственности".

В стране все сильнее развивается культ личности главы государства. Все радиоприемники и телевизоры, используемые в КНДР, должны иметь фиксированную настройку, и гражданам запрещают изменять ее, так как иначе они могли бы смотреть и слушать иностранные передачи. Нарушение этого правила может иметь самые серьезные последствия, вплоть до публичной казни и отправки родственников в концлагерь.

С момента прихода к власти в 2011 году северокорейский диктатор стремился к двум целям: это создание полноценного ядерного арсенала и возрождение находящейся в катастрофическом состоянии экономики. Сперва Ким Чен Ын сосредоточился на военных программах, проведя несколько подземных ядерных испытаний. При этом его попытки использовать эти действия как рычаг давления на США, чтобы ослабить введенные против КНДР тяжелейшие санкции, оказались безрезультатными.

Особые надежды в Пхеньяне, возможно, возлагали на "личную дипломатию", когда в феврале 2019 года во Вьетнаме состоялись вторые в истории переговоры лидеров США и Северной Кореи. Как и на их первой встрече в июне 2018 года в Сингапуре, Дональд Трамп и Ким Чен Ын всерьез обсуждали перспективу ядерного разоружения КНДР. Трамп тогда, несмотря на многочисленные возражения скептически настроенных аналитиков и его собственных политических советников, выражал в соцсетях уверенность в том, что их переговоры будут "великолепными" и что северокорейский диктатор примет "мудрое решение" и заключит с ним "сделку века". Но все планы Трампа в отношении КНДР не сбылись.

В ноябре 2021 года южнокорейские спецслужбы заявили, что в правящих кругах КНДР стал применяться идеологический термин "кимченынизм". Ким Чен Ын приказал снять с административных зданий в Пхеньяне портреты своих отца и деда, явно стремясь "выйти из тени предков". Государственные СМИ Северной Кореи стали называть Ким Чен Ына "великим лидером" – при этом ранее так называли только его деда Ким Ир Сена.

А этим летом СМИ и аналитики начали вдруг гадать, сколько вообще еще Северной Кореей может править Ким Чен Ын, страдающий от многих заболеваний заядлый курильщик, пьяница и обжора с плохой наследственностью, (еще недавно весивший 140 килограммов при росте в 172 сантиметра, хотя на какое-то время ему удалось заметно похудеть). Возможно, из-за проблем со здоровьем и по каким-то иным соображениям Ким Чен Ын уже сильно заранее готовит себе преемника, а вернее, преемницу. Это – его совсем юная дочь Ким Чжу Э, которой то ли 12, то ли 13 лет. Она стала постоянно сопровождать своего отца на всех мероприятиях и необыкновенно часто упоминаться в северокорейских СМИ.

Считается, что Ким Чжу Э родилась в конце 2012 года или в начале 2013 года. Весь 2012 год ее мать Ли Соль Чжу не появлялась на публике и не фигурировала в северокорейских СМИ, что впоследствии связали с беременностью. Само имя Чжу Э стало известно от американского баскетболиста Денниса Родмана, который поддерживает странно близкие отношения с семьей Кимов.

Первое появление Ким Чжу Э на публике состоялось в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". А в последнее время Ким Чжу Э не просто находится всегда рядом со своим отцом – на многих фото и видео она стоит впереди него, что для КНДР совершенно невероятно и значит очень многое.

В северокорейских СМИ такие вещи не публикуются случайно, и уж точно без разрешения самого верховного правителя. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и газета "Нодон синмун", чаще других обнародующие изображения Чжу Э – инструменты пропаганды и управления, всегда используемые Пхеньяном для распространения понятных населению политических сообщений.

За последние три года официальный образ Ким Чжу Э претерпел большие изменения. Сперва она казалась обыкновенной маленькой девочкой, соответственно наряжавшейся и искренне улыбавшейся всему увиденному. Но теперь она стремительно сравнялась ростом с отцом (что также странно и вызывает много вопросов, учитывая, что, например, средний рост 12-летней девочки в Южной Корее, где люди питаются во много раз лучше, чем в КНДР – 155 сантиметров). Ким Чжу Э одевается отныне только в принятом в КНДР для женщин-руководительниц строгом стиле, появляется лишь в окружении (помимо находящегося всегда рядом Ким Чен Ына) высшего партийного и военного руководства и умеет привычно-снисходительно принимать поклоны и комплименты окружающих.

Очень важно и то, что с весны 2024 года газеты и телевидение Северной Кореи называют ее официально "великим наставником". Это практически королевский титул, предназначенный лишь для диктатора Северной Кореи и его предполагаемого преемника. Самого Ким Чен Ына называли "великим наставником", когда его начали экстренно готовить к тому, чтобы он занял кресло своего отца Ким Чен Ира, умиравшего от алкоголизма и диабета.

Есть мнение, что создание столь публичного и торжественного образа для дочери Ким Чен Ына – это пока что лишь попытка закрепить образ всей семьи Кимов как абсолютной, первой в мире "коммунистической монархии", чтобы избежать любого вероятного соперничества в борьбе за пост первого лица государства со стороны других высших чиновников КНДР. Однако многие южнокорейские и западные аналитики все же уверены в том, что именно Ким Чжу Э выбрана в качестве наследницы своего отца – и рано или поздно она может стать первой женщиной в истории КНДР на посту высшего руководителя.