Ловля шпионов в сети. ФСБ России пугает еще один мессенджер

Российские спецслужбы и власть всегда крайне неодобрительно относились к любой активности собственных граждан в интернете. В середине августа в России фактически запретили звонки в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram – чтобы оградить россиян, как сказано в заявлении Роскомнадзора, от "вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность". А теперь ФСБ РФ, навязчиво видящая в любой "бесконтрольной переписке" в сети желание разгласить очередную государственную тайну, нашла еще один опасный для интересов государства мессенджер. Это китайская система передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat, имеющая почти 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру.

Многие российские СМИ 24 августа сообщили, что президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит четырехдневный визит в Китай – чтобы, видимо, проверить, как работает "неограниченное партнерство" Москвы и Пекина, о котором он договорился с лидером КНР Си Цзиньпином три года назад. Этот визит станет самой продолжительной зарубежной поездкой Путина с 2014 года.

Точное время приезда президента России в Китай пока Кремлем официально пока не оглашается. Однако известно, что Путин намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, который начнется 31 августа и продлится два дня. Кроме того, 3 сентября в КНР состоятся несколько торжественных мероприятий, посвященных отмечаемому в этот день в стране 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.

Российские власти постоянно твердят о наступившей "золотой эре" в отношениях Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, которая фактически выступает на стороне Кремля в его войне против Украины. Официальная китайская пропаганда всячески поддерживает тезис о теснейшем сотрудничестве с Россией. Устойчивость российской экономики, по общему мнению экспертов, сегодня критически зависит от Пекина.

Китай оказал России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. Однако, как в очередной раз выяснилось недавно, КНР ведет в Российской Федерации деятельность самого разного рода, и вовсе не только дружественную – в том числе, разумеется, разведывательную.

Например, 9 июня американское издание The New York Times (NYT) опубликовало собственное большое расследование – в котором говорится, что, несмотря на все официальные заверения в дружбе и политико-идеологической близости, во внутренних документах ФСБ России Китай однозначно обозначается как "опасный враг". NYT, ссылаясь на секретный российский меморандум, переданный хакерской группой Ares Leaks, писало, что засекреченное подразделение ФСБ, ранее публично не упоминавшееся, не раз предупреждало Кремль о серьезных угрозах, исходящих от Пекина.

Судя по утекшему с Лубянки восьмистраничному документу, КНР строит откровенно захватнические стратегические планы в отношении России. ФСБ утверждает, что Пекин ведет слежку за боевыми действиями в Украине с целью изучения вооружения и тактики и российской армии, и ВСУ, и западных союзников Киева. Кроме того, по данным Федеральной службы безопасности, китайские академические круги "готовят почву для выдвижения масштабных территориальных претензий" к Москве. А спецслужбы КНР проводят разведку в Арктике, используя для этого научные институты и горнодобывающие компании, и все активнее пытаются вербовать российских агентов, чтобы получить доступ к засекреченным военным технологиям, и переманивают разочаровавшихся ситуацией на родине российских ученых.

Этим летом к The New York Times попал еще один внутренний документ ФСБ, из которого следует, что российская контрразведка отслеживает и изучает тысячи сообщений в китайском мессенджере WeChat – чтобы выявлять китайских шпионов, в том числе работающих на территории России, и всех людей, поддерживающих с ними контакты.

Российские спецслужбы годами пытались научиться взламывать мессенджеры, использующие шифрованную связь, вроде Signal, Telegram или WhatsApp, которые они считают ничем иным, как инструментами подрывной деятельности и вредоносного иностранного влияния. Некоторые эксперты уверены, что им все же удалось это сделать, другие – что нет. Но с WeChat, в любом случае, работать им оказалось гораздо легче.

Система текстовых и голосовых сообщений WeChat, появившаяся в 2011–2012 годах (в самом Китае до сих пор известная под оригинальным названием Weixin), отличается от остальных ведущих мировых мессенджеров тем, что работает строго в соответствии с китайским законодательством – соблюдая все жесткие цензурные ограничения. Холдинг Tencent, китайский технологический гигант и материнская компания WeChat, обязан делиться с властями КНР всеми данными, в том числе логинами, паролями и историями местоположений своих пользователей, в соответствии с законами "О безопасности в интернете" и "О национальной разведке".

Сегодня WeChat сочетает функции соцсети, мессенджера, платежной платформы и инструмента доступа к госуслугам. Мелкий и средний бизнес в КНР часто использует WeChat просто как свои коммерческие интернет-сайты. Однако в отличие от таких мессенджеров, как Signal или WhatsApp, в WeChat нет и не может быть сквозного шифрования – поэтому все его пользователи постоянно находятся под наблюдением спецслужб. В том числе – не только китайских.

В России в мае 2017 года вебсайт WeChat был внесен в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, однако спустя несколько дней доступ к нему был восстановлен, так как мессенджер начал сотрудничество с российскими властями. Хотя в марте 2023 года российские власти запретили всем госслужащим пользоваться любыми приложениями для обмена сообщениями, управляемыми иностранными компаниями, включая и WeChat, на практике это требование соблюдается плохо. Так или иначе, полученная холдингом Tencent от Роскомнадзора лицензия, регулирующая его деятельность в РФ, обязывает его хранить пользовательские данные на российских серверах и предоставлять российским спецслужбам по их запросу к ним полный доступ.

Как рассказывает The New York Times, ФСБ России для слежки за контактами в WeChat сегодня использует специальную систему под названием "Скопище". Она способна, в силу прозрачности мессенджера, быстро анализировать списки контактов и весь архив переписок каждого пользователя. Особое внимание российская контрразведка уделяет представителям российского научного сообщества, которые могут взаимодействовать с гражданами Китая.

Также полученные "Скопищем" данные, как утверждают американские журналисты, можно пропускать потом через другую имеющуюся у ФСБ автоматизированную систему, называющуюся "Ларец", способную обрабатывать одновременно более тысячи электронных индикаторов – что еще дополнительно ускоряет проверки всех подозрительных пользователей WeChat.

Неясно, подчеркивает NYT, зачем и действительным, и мнимым китайским разведчикам использовать именно WeChat для общения с интересующими их россиянами, учитывая, что им как никому другому известна "дырявость" этого мессенджера и отсутствие у него сквозного шифрования. Однако, возможно, они делают это именно для того, чтобы отвести от себя подозрения – начинают непринужденные беседы с потенциальными источниками важной информации, выдавая себя за ученых или дипломатов, а потом, в случае успеха и вербовки агента, переходят на какие-то более надежные каналы связи.

Авторы расследования в NYT отмечают, что попавшие к ним документы российской спецслужбы хорошо показывают, насколько два авторитарных режима, российский и китайский, помешаны на тотальной слежке и шпиономании – и насколько они не доверяют и друг другу, и собственному населению.

Именно детальное изучение WeChat, параллельно с неприязнью и недоверием к любому западному программному обеспечению, наверняка ускорили принятие в России фактических запретов на пользование WhatsApp и Telegram и разработку и принудительное навязывание "национального" мессенджера MAX – полностью подконтрольного государству и очень напоминающего WeChat по всем функциям, заключают авторы статьи.