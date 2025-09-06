Администрация Дональда Трампа на днях объявила о начале нового силового этапа в уже давно начатой президентом США войне с латиноамериканскими преступными организациями. Теперь законной целью американских военных, как уверяет Белый дом, становятся венесуэльские наркокартели – а возможно, и сам режим в Каракасе. Однако многие американские юристы, специализирующиеся на военном и международном праве, а также ряд конгрессменов США ставят под сомнение законность таких действий Вашингтона.

2 сентября американские военные уничтожили в южной части Карибского моря моторную лодку, на которой, как заявил Дональд Трамп, 11 боевиков венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" везли в США груз наркотиков. Пентагон распространил видеосъемку атаки: на ней видно, как неизвестный катер с несколькими людьми на борту мчится по воде. Потом вдруг происходит взрыв, в результате которого судно, по всей видимости, горит и разрушается, а все его пассажиры погибают. Видеозапись черно-белая и недостаточно четкая, чтобы разглядеть, сколько именно человек находилось на лодке и перевозила ли она какой-либо груз:

Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что атаку осуществил летальный аппарат сил специального назначения США – либо ударный вертолет, либо беспилотник MQ-9 Reaper.

Президент Соединенных Штатов назвал эту операцию предупреждением для всех, кто планирует поставки наркотиков в его страну. В августе Трамп подписал приказ о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые Госдепартамент США еще в феврале признал террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей "на территории иностранных государств".

Сейчас в "черный перечень" Вашингтона входят, в первую очередь, мексиканские наркокартели, среди которых самый известный – "Синалоа", а также "Картель Нового поколения Халиско", "Ла Фамилиа Мичоакана", "Картелес Унидос" ("Объединенные картели"), "Картель дель Норесте" и криминальная организация "Картель Гольфо" (или "Картель Залива"). Но также террористическими США признали и другие латиноамериканские организованные преступные группировки, в том числе "Мара Сальватруча" (или MS-13, из Сальвадора) и венесуэльские "Лос Солес" и "Трен де Арагуа" – которой якобы и принадлежала сейчас уничтоженная лодка.

"У нас есть записи их переговоров. В нашу страну ввозилось огромное количество наркотиков, способных убить множество людей, и все это прекрасно понимают. Вы сами видите пакеты с наркотиками на этом судне, и по ним нанесли удар. Очевидно, они больше так не сделают", – заявил Дональд Трамп журналистам на следующий день после уничтожения катера в Карибском море.

На фоне воинственной риторики американского президента Пентагон в последние недели сосредоточил в южной части Карибского моря небольшую армаду военных кораблей, включая ракетный крейсер "Озеро Эри" и три эсминца с управляемым ракетным вооружением типа "Арли Бёрк", с крылатыми ракетами. ВМС США также отправили туда оперативную группу "Иводзима", состоящую из универсального десантного корабля "Иводзима" и двух десантных транспортов-доков "Сан-Антонио" и "Форт-Лодердейл". На их борту находятся 4 тысячи 500 моряков и 22-я тактическая группировка морской пехоты (MEU) с 2 тысячами 200 военнослужащих. По словам официальных представителей Пентагона, в регион также направлены несколько разведывательных самолетов P-8 и как минимум одна подводная лодка. Еще 9 боевых самолетов и вертолетов США 5 сентября были переброшены в Панаму.

"Трен де Арагуа" (Tren de Aragua, сокр. TdA), против которой сейчас начинает войну Дональд Трамп – международная организованная преступная группировка, появившаяся в северном венесуэльском штате Арагуа в конце нулевых годов XXI века. Ее название переводится с испанского языка как "Поезд Арагуа", так как костяк ее первоначально составляли члены местного профсоюза строителей железных дорог, занимавшиеся поборами с бизнеса и собиравшие взятки с населения за трудоустройство. Сегодня это крупнейшая в Венесуэле и одна из крупнейших в Латинской Америке банда преступников, наемных убийц, наркоторговцев и контрабандистов, в которой, как считается, состоят более 5 тысяч человек. Главарем "Трен-де-Арагуа" считается 41-летний Эктор Растенфорд Герреро Флорес, по кличке El Niño Guerrero("Мальчик-воин" или "Маленький богатырь"), объявленный в розыск в семи странах континента.

К сегодняшнему дню "Трен де Арагуа" распространила свою деятельность по всей Венесуэле и многим другим странам Латинской Америке, от Колумбии до Чили, а также и в США, чему немало способствовало массовое бегство венесуэльцев (до 25 процентов, по некоторым подсчетам) от правящего в стране уже более четверти века режима "боливарианских социалистов" во главе с Николасом Мадуро.

Группировка настолько сильна, что ее члены давно фактически захватили власть во многих провинциальных городах и отдаленных провинциях страны, и даже попав в тюрьмы, они полностью берут их под контроль. Венесуэльский исправительный центр строгого режима "Токорон", в который полиции удалось на время отправить пойманного Эктора Герреро, он превратил в свою штаб-квартиру, и в 2023 году ее пришлось даже брать штурмом венесуэльскому спецназу. Однако вышло наоборот – около 500 заключенных боевиков "Трен де Арагуа" во главе с "Маленьким богатырем" во время боя сумели вырваться на волю и продолжить преступную деятельность.

Впрочем, в Венесуэле есть и другие, не менее опасные и жестокие банды международного уровня. В июле Вашингтон наложил санкции на действующий на венесуэльско-колумбийской границе наркокартель "Лос Солес", внеся и его в список террористических организаций глобального значения – причем, как заявило Министерство финансов США, прямо возглавляемый Николасом Мадуро, которого Соединенные Штаты и десятки других стран не признают в качестве законно избранного президента страны.

4 сентября несколько западных информагенств сообщили, что Пентагон решил разместить на аэродромах в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35, якобы для нанесения воздушных ударов по наркокартелям на венесуэльской территории. 5 сентября Дональд Трамп, отвечая на прямой вопрос, готовится ли Вашингтон начать операцию по смене режима в Венесуэле, ответил отрицательно. "Мы об этом не говорим. Но мы говорим о том, что [в Венесуэле] состоялись выборы, которые, мягко говоря, были весьма странными", – добавил президент США.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли очередные президентские выборы, на которых на новый шестилетний срок, начавшийся 10 января 2025 года, разумеется вновь был избран Николас Мадуро, бессменно возглавляющий страну с 2013 года, когда умер его предшественник Уго Чавес. После обнародования итогов в Венесуэле в который раз начались массовые протесты, участники которых обвиняли Мадуро в фантастических даже по местным меркам подтасовках и давлении и запугивании избирателей. По всем независимым данным, на выборах победил оппозиционный кандидат-правоцентрист Эдмундо Гонсалес, причем с результатом в более чем 70 процентов голосов. Однако народные манифестации против власти были подавлены силой, а Гонсалесу пришлось бежать из Венесуэлы из-за угрозы ареста по обвинению в "подготовке мятежа".

Телекомпания CNN сейчас, ссылаясь на источники, утверждает, что Дональд Трамп уже рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по Венесуэле и местным преступным группировкам, прямо связанным с режимом в Каракасе. Как пишет ВВС, они включают планы по возможному поражению с воздуха самых разных целей – в рамках широкой стратегии, направленной на ослабление власти Николаса Мадуро. 5 сентября Пентагон распространил заявление, что Трамп дал разрешение атаковать любые самолеты и плавсредства Венесуэлы, которые хотя бы издали приблизятся к флотилии ВМС США в Карибском море.

Обсуждая уничтожение катера 2 сентября, предположительно перевозившего наркотики и принадлежавшего группировке "Трен да Арагуа", военные аналитики напоминают, что это не единственный способ, с помощью которого американские военные могут воевать с латиноамериканскими интернациональными бандами. Например, различные силы специального назначения США сейчас также могут начать проводить наземные операции в странах континента, чтобы физически ликвидировать или же захватывать в плен лидеров наркокартелей, чтобы потом выбивать из них необходимую информацию и предавать суду.

Но будут ли с точки зрения американского и международного права такие операции хотя бы минимально законными? И можно ли считать внесудебными убийствами действия, в ходе которых военнослужащие США, действующие вне рамок одобренного и разрешенного Конгрессом США вооруженного конфликта, начнут массово уничтожать за пределами границ США граждан других государств, даже и подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений?

США уже давно перехватывали и брали на абордаж суда в Карибском море и Тихом океане, подозреваемые в контрабанде наркотиков в международных водах – чтобы конфисковать груз и задерживать и привлечь к уголовной ответственности экипаж. Подобные операции обычно проводились силами Береговой охраны США (одного из видом Вооруженных сил США) в тесном сотрудничестве с американскими правоохранительными органами, чья деятельность одобрена и лицензирована Конгрессом Соединенных Штатов (например, Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Однако прямое уничтожение в минувший вторник моторной лодки с пассажирами в Карибском море силами ВМС США, без предварительного предупреждения и без предоставленной им возможности сдаться, стало заметным отходом от этой многолетней утвержденной практики.

Администрация Трампа не представила никаких юридических обоснований для таких действий. Министр обороны США Пит Хегсет 3 сентября, выступая на телеканале "Fox News", лишь заявил, что "Министерство обороны точно знало, кто был в этой лодке и что именно они делали", хотя и не представил доказательств. "Президент Трамп готов перейти в наступление способами, которых другие еще не видели", – добавил он. А госсекретарь США Марко Рубио 4 сентября на пресс-конференции в Мехико заявил, что перехват партий наркотиков и аресты в последние годы никак не остановил наркокартели и их главарей. "Их остановит только уничтожение, полное уничтожение", – подчеркнул Рубио.

Даже некоторые представители Пентагона на неделе в частном порядке выражали недоумение и обеспокоенность по поводу несколько раз менявшейся в Белом доме интерпретации инцидента в Карибском море, в том числе относительно того, куда именно направлялся уничтоженный американскими военными катер. Марко Рубио ранее заявил, что моторная лодка плыла в карибское островное государство Тринидад и Тобаго, Пит Хегсет – что на Кубу, а сам Дональд Трамп – что прямо в США.

При этом Конгресс США не санкционировал какой-либо официальной вооруженной операции ни против "Трен де Арагуа", ни против властей Венесуэлы, как, например, в 2001 году – когда Конгресс разрешил применение военной силы против террористической исламистской группировки "Аль-Каида" и поддерживавшего ее движения "Талибан" в Афганистане. Но сейчас ничего подобного не произошло.

Поэтому несколько экспертов в области международного права, опрошенных изданием The New York Times, заявили, что им неизвестны какие-либо прецеденты, позволяющие утверждать, что США могут в данных случаях ссылаться на самооборону в качестве оправдания для физического уничтожения подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. "Трен де Арагуа" – не военная организация, первой объявившая войну США и представляющая прямую и непосредственную угрозу для безопасности Соединенных Штатов, как это сделали ИГИЛ, "Аль-Каида" или сомалийская "Аш-Шабаб", подчеркивают они.

То, что администрация Трампа признала несколько латиноамериканских банд и наркокартелей террористическими организациями, включая и "Трен де Арагуа", по их мнению, не дает права Вашингтону применять против них военную силу. С точки зрения законов США, это лишь позволяет правительству применять санкции к таким группировкам, в том числе замораживая их активы, но не разрешает вести против них боевые действия.

6 сентября глава Венесуэлы Николас Мадуро, отвечая на обвинения из Вашингтона, явно постарался избежать прямой конфронтации непосредственно с самим Дональдом Трампом. Он заявил, что "Пит Хегсет и Марко Рубио дезинформируют Трампа и пытаются втянуть его в кровавую войну в Карибском море – которая запятнает репутацию президента США".

Также Николас Мадуро призвал венесуэльский народ "сплотиться перед лицом новой угрозы с Севера", пригрозил ответить на любое вооруженное нападение на Венесуэлу "максимальным сопротивлением" и подчеркнул, что, по его мнению, "американские империалисты на самом деле охотятся за венесуэльской нефтью". И тут же выразил надежду, что отношения между Вашингтоном и Каракасом могут строиться посредством равноправного диалога, а не оружия. При этом все ведущие венесуэльские СМИ на этой неделе выходят с заголовками на первых полосах вроде "Нам послали ясный сигнал" или "Мадуро заявил Трампу, что мы не придурки".