Бангаранга головного мозга. Никола Крастев – о триумфе на "Евровидении"

В Болгарии случилось то, чего здесь не ожидали со времён победы сборной страны над Германией на чемпионате мира по футболу в 1994 году. Болгария впала в культурный ажиотаж, смешанный с угарным похмельем и экзистенциальным кризисом. Повод – сенсационная победа певицы Дары (Дарина Йотова) на "Евровидении-2026" с песней Bangaranga.

Пока центральная площадь Софии все еще содрогается от "Бангаранга-парти", а экономисты подсчитывают мифические миллионы евро, которые хлынут в казну в 2027 году, когда Болгария как победительница будет проводить очередное "Евровидение", в кулуарах и соцсетях разворачивается настоящая драма. "Бангаранга" – это история о том, как три минуты попсы вскрыли незажившие раны одной балканской нации: от извечного комплекса неполноценности до ядовитых связей с российским "культурным десантом".

Почему победа на конкурсе, который многие давно уже считают ярмаркой тщеславия и торжеством кича, вызвала в Болгарии резонанс, сопоставимый с голом Йордана Лечкова в германские ворота в 1994 году? Ответ скорее всего в глубокой, почти болезненной жажде признания. Для Болгарии, которую все еще воспринимают в Евросоюзе как курортную зону с дешёвой выпивкой, победа Дары – это не просто первое место в песенном чарте. Это сертификат качества, доказательство того, что мы "тоже можем" и готовы дать фору кому угодно.

Газета "Нью-Йорк Таймс" охарактеризовала успех Дары как доказательство того, что Болгария "пробилась" в верхи европейской поп-культуры. И это новое лицо страны, судя по всему, очень хочет казаться современным, дерзким и – упаси боже – не провинциальным. Однако бурная реакция сама по себе – с истериками в аэропорту, пышным приёмом у премьер-министра, слезами на глазах у телеведущих и переименованием каждого третьего кафе в "Бангаранга" – выдаёт ту самую закомплексованность, которую старательно пытаются прикрыть. Когда страна празднует победу в музыкальном фастфуде как геополитический прорыв, становится понятно: дефицит национального достоинства всё ещё приходится восполнять за счёт блесток и синт-битов.

Пока одни славят Дару как новую мессию болгарского шоу-бизнеса, другие, морщась, переключают радиостанции. Критика "Бангаранга" в Болгарии приобрела характер культурной гражданской войны. Песню часто называют "низкопробной", "похабщиной" и "торжеством чалги в европейской обертке" ("чалга" – это популярная в Болгарии помесь балканского фолка с дешевой попсой и клубной мачо-эстетикой 1990-х). Критики настаивают: текст бессодержателен, эстетика клипа граничит с вульгарностью, а сам образ Дары – это эксплуатация примитивных вожделений.

Нужно признать, однако, что "Бангаранга" – суперзаводная, смотрится прекрасно, а Дара – не стандартная поп-певичка с силиконовыми губами. Она общается на отличном английском и, судя по ее телевизионным интервью, у нее есть не только шарм, но и чувство юмора, интеллект и способность иронизировать над собой.

Проблема не в песне, а в том, что в Болгарии её пытаются возвести в ранг национального эпоса. Сама Дара, к слову, в своих интервью не скрывает горечи. Она заявляет, что ей понадобилось много работы над собой, чтобы не переживать из-за травли, которой она подвергалась в начале карьеры. Теперь та же самая публика носит её на руках, лелеет как национальное сокровище. Типичные балканские качели: от анафемы до канонизации – всего один шаг.

Но самое интересное начинается там, где затихают танцевальные ритмы и начинает звучать бубен закулисной политики. Над победой Дары колышется огромная, расшитая стразами тень Филиппа Киркорова. Участие российского мэтра в болгарской заявке 2026 года – это обрастающая слухами тема, которую многие стараются обходить стороной, но сделать это непросто. "Русская связь" в этой истории выглядит не просто подозрительной, а почти вызывающей: Киркоров якобы оказывается главным куратором победы Болгарии.

Как пишет "Новая Газета Европа", Филипп Бедросович не просто мимо проходил. Его компания Dream Team и связи в шоу-индустрии были задействованы на полную катушку. Но вот парадокс: на фоне продолжающейся войны России против Украины для успеха Дары рядом с Киркоровым якобы работала... украинская команда. Неужели? Закулисные сплетни твердят о "творческом интернационале", для которого деньги и влияние не пахнут ни порохом, ни кровью.

Для Киркорова проект "Дара" – это успешная операция мягкого культурного воздействия. Отрезанный от большинства европейских площадок, лишенный возможности выступать на мировых сценах, король римейков использовал свою историческую родину, Болгарию, как лазейку, которая дает ему возможность снова почувствовать себя вершителем судеб в европейском поп-пространстве.

Украинский след в этой истории ещё более противоречив. Пока официальный Киев призывает к полному бойкоту российского контента и артистов, отдельные деятели украинского шоу-бизнеса, судя по всему, не гнушаются сотрудничать со структурами, аффилированными с Киркоровым. Это порождает вопросы к авторам песни и продюсерской группе. Чья это победа? Болгарии (Дара), Греции (композитор Димитрис Контопулос), Румынии (продюсер Кристиан Тарча) или России ("крестный отец" Киркоров)? Или же это просто удачный бизнес группы лиц, решивших, что музыка вне политики, даже когда она становится фундаментом для пропагандистских манипуляций?

Кульминацией этой истории стала встреча Дары с премьер-министром (и бывшим президентом) Болгарии Руменом Радевым после триумфального возвращения с победой. Фотографии, на которых Дара в своем сценическом образе стоит рядом с подчеркнуто официальным Радевым, уже разошлись на мемы.

Радева часто обвиняют в симпатиях к путинской России. Его попытки балансировать между членством в НАТО и "традиционной дружбой" с Москвой широко известны. Для Радева победа Дары – это подарок судьбы. Премьеру сейчас крайне нужна позитивная повестка. Болгария устала от политических фарсов, бесконечных выборов и ощущения застоя. На этом фоне триумф на "Евровидении" стал редким поводом говорить не о проблемах, а о национальной гордости. История с европейской победой при закулисном участии Киркорова хорошо вписывается в политический стиль премьера. На встрече с Дарой Радев говорил о национальной гордости и престиже, хотя все прекрасно понимали, что это попытка конвертировать популярность Дары в собственный рейтинг. Кстати, встретившись с Радевым сразу после триумфа Дары, канцлер Германии Фридрих Мерц первым делом поздравил его с победой "Бангаранги".

Теперь, когда шампанское выпито и упоение победой постепенно проходит, Болгария сталкивается с реальностью: обязательства по проведению "Евровидения-2027" приняты, а где, как, и за счет каких ресурсов – непонятно. В стране уже идет битва между четырьмя городами-претендентами (София, Бургас, Варна и Пловдив) за право принять конкурс. Экономисты бодро заявляют о "миллионах евро дохода", которые якобы принесёт это событие. Но давайте снимем на минуту розовые очки.

Болгария – страна, где прокладка одного километра автомагистрали может затянуться на 10 лет и обойтись в стоимость полета Илона Маска на Марс из-за "непредвиденных расходов" (читай – коррупции). Готова ли инфраструктура Софии или Бургаса к наплыву десятков тысяч добавочных туристов? Где те залы и площадки, которые соответствуют техническим параметрам современного телевизионного конкурса? На данный момент проект "Евровидение в Болгарии" выглядит как попытка отпраздновать свадьбу на 500 человек в однокомнатной хрущевке.

Финансовые риски огромны. Пока правительство Радева обещает поддержку, скептики справедливо замечают: для страны с таким уровнем бюджетного дефицита и инфляции организация "Евровидения-2027" может стать пиром во время чумы. Высказываются опасения, что вместо "нового лица" Болгарии Европа столкнется с недостроенными аренами, логистическим хаосом и пресловутым балканским сервисом. Впрочем, болгары – народ неунывающий. В конце концов, если удалось убедить Европу проголосовать за "Бангарангу", то пустить ей еще пыли в глаза – дело пустяковое.

Победа Дары – зеркало современной Болгарии. В нем отражается всё сразу: неподдельная радость обычных людей, циничный расчет политиков, амбиции дряхлеющих российских звезд и извечное желание маленькой страны доказать миру, что она существует.

Будет ли "Бангаранга" звучать через год? Наверняка. Станет ли Болгария другой после этого конкурса? Вряд ли. Скорее всего, после того как в 2027 году последний заезжий фанат покинет страну, она снова останется один на один со своими постоянными проблемами, но с пустым кошельком и новым сленговым словечком. А Филипп Киркоров, вероятно, уже готовит свой следующий проект – ведь в мире столько еще маленьких стран, где любят блеск, перья и громкие победы непонятного происхождения.

Никола Крастев – болгарский журналист.

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​.