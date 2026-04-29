Колесо Фортуны. Никола Крастев – о том, что ждет Болгарию

Победа бывшего президента Румена Радева на недавних внеочередных парламентских выборах в Болгарии превзошла самые радужные прогнозы. Его политическое объединение "Прогрессивная Болгария" получило почти 45 процентов голосов и 130 парламентских мандатов из 240. Таким образом, новый премьер-министр обеспечил себе абсолютное большинство и сможет управлять без коалиционных партнеров.

Такого не было 30 лет

Такого в Болгарии не происходило с 1997 года, когда в порыве отчаяния уставший от беззакония и роста цен народ вышел на улицы, заблокировал работу парламента и с еще более убедительным результатом привел к власти "Объединение демократических сил" во главе с Иваном Костовым.

Болгария, однако, иногда является местом осуществления самых фантастических политических сценариев. Уже четыре года спустя коалиция Костова потерпела на выборах полное фиаско и создала таким образом лазейку для прихода к власти бывшего царя Болгарии Симеона II. Во время своего правления ставшему премьер-министром Саксен-Кобург-Готу удалось приватизировать бывшие монархические владения на сотни миллионов евро. Чем не фантастика?

Резкие перемены политической фортуны в Болгарии должны служить предостережением новому премьеру, который обещал разобраться с коррупцией и непотизмом в стране, а также занять более прагматическую позицию по отношению к России и войне в Украине.

Западные СМИ почти без исключения называют Радева либо пророссийским политиком, либо напрямую "ставленником Кремля" в Болгарии. После победы Радева на парламентских выборах известный болгарский политолог Мартин Владимиров назвал его "троянским конем" Москвы в Брюсселе. Радева иногда сравнивают с бывшим премьером Венгрии Виктором Орбаном, который ровно за неделю до убедительной победы Радева потерпел поражение на выборах в своей стране, пытаясь в седьмой раз обеспечить себе премьерское кресло.

Сопоставления Радева с Орбаном возникают из‑за его риторики о "прагматизме" в отношениях с Европейским союзом и более мягкой линии в отношениях с Москвой. Тем не менее, Радев – не Орбан, ни по масштабу власти, ни по стратегии, ни по поведению в ЕС. Румен Радев действует в другой среде, поскольку Болгария гораздо сильнее зависит от европейского финансирования, да и болгарские политики традиционно избегают открытых конфликтов с Брюсселем. Сам Радев неоднократно заявлял, что Болгария "продолжит свой европейский путь", и это было четко зафиксировано в его предвыборной кампании.

Русский, английский… Но прежде всего болгарский?

62-летний Радев – бывший военный пилот и генерал ВВС, и он действительно отлично говорит по-русски. Однако по-английски он говорит еще лучше и дважды проходил обучение в престижной военно-воздушной академии "Максвелл" в штате Алабама, которую, кстати, закончил с отличием. В бытность военным пилотом Радев управлял как советским МиГ-29, так и американским F-18 Hornet. Он снискал немалое уважение среди пилотов своей отвагой и мастерством при выполнении фигур высшего пилотажа, таких, как "кобра Пугачева" или "колокол".

Следы длительного пребывания Радева в России отсутствуют, хотя уровень его владения русским языком наводит на мысль, что с русским укладом, бытом и культурой Радев знаком не понаслышке. Он часто упоминает в своих публичных выступлениях, что двусторонние отношения между Россией и Болгарией основываются на "глубоких исторических, культурных и духовных связях" двух славянских стран. В 2023 году, когда столичным муниципалитетом было принято решение о сносе памятника Советской Армии в центре Софии, президент Радев выступил с резкой критикой. По его словам, разрушение памятника было политически мотивированным шагом и посягательством на историческую память. Монумент тем не менее снесли, а бронзовые фигуры советского солдата, болгарской матери с ребенком и рабочего распилили на куски. Проводились попытки снести памятник советскому солдату ("Алешу") над Пловдивом, но на данный момент давно поседевшие сторонники бывшей болгарской компартии все еще оказывают отпор этой идее.

Приписываемые Радеву кремлевские связи активно обсуждались в болгарских СМИ во время его первой президентской кампании в 2016 году. Появились сообщения, что имя Радева якобы включено в доклад Госдепартамента США "Основные столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды" (2020). На самом деле, как выяснилось, Радев в документе не упоминается.

В 2018 и 2019 годах Радев встречался с Владимиром Путиным в Сочи и Санкт-Петербурге. Обсуждались 140-я годовщина обретения Болгарией независимости (в результате Русско-турецкой войны 1877-78 годов) и возможности возобновления более активного экономического сотрудничества, в частности, в области энергетики. После встречи на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года пути Радева и Путина больше не пересекались.

Успех не гарантирован

К началу своей парламентской кампании Радев уже девять лет занимал пост президента Болгарии. (Он ушел в отставку в начале этого года, чтобы бороться за пост премьера). Если в случаях с другими, менее известными политическими лидерами избиратели могли списывать свои просчеты и разочарования на неосведомленность или наивность, то в случае с Руменом Радевым ничего подобного нет. Так что новый премьер не может рассчитывать на длительный аванс доверия со стороны голосовавших за него.

В ходе избирательной кампании Радев обещал искоренить мафию и прогнать олигархов, которые, по его словам, подрывают устои наименее развитого и, возможно, самого коррумпированного из государств ЕС. 1 января этого года Болгария вступила в еврозону. Позиция Радева по вопросу о переходе на евро была неоднозначной и менялась со временем, но в целом её можно назвать скептической, подчеркивающей риски, а не преимущества евро. Радев неоднократно предупреждал, что введение новой валюты приведет к массовому росту цен и снижению покупательной способности населения. Некоторые критики упрекают его в том, что назначенные им после политического кризиса 2021 года переходные кабинеты замедляли подготовку к введению евро, откладывали ключевые решения, требовали необоснованных оценок и проверок.

Несмотря на заведомо успокаивающие данные Национального статистического института Болгарии о ценовой ситуации в стране за первый квартал после введения евро, наметился скачок цен на продукты питания и еще более резкий рывок цен в сфере услуг. Фитнес-услуги и платная парковка, например, сразу подорожали в два раза. Ярлыки с ценой в левах просто поменяли на те же цифры, но уже в евро (одно евро = двум левам).

В Брюсселе беспокойство вызывает и позиция Радева в связи с войной в Украине. Румен Радев неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву. По его мнению, наращивание военной помощи Украине продлевает конфликт, а Европа рискует втянуться в затяжную войну без ясной стратегии выхода. Радев категорически исключает участие Болгарии в военных действиях в Украине и подчёркивает, что его приоритет – национальная безопасность. Такая позиция в целом отражает настроения значительной части болгарского общества. Радев открыто выражает поддержку дипломатическому урегулированию войны в Украине, поскольку все военные и экономические инструменты для решения этого конфликта, на его взгляд, исчерпаны.

После убедительной победы партии "Прогрессивная Болгария" премьер‑министр впервые за почти 30 лет получил шанс управлять страной без оглядки на коалиции. Сейчас у Радева есть примерно полгода, чтобы укрепить свою власть, пока он контролирует парламент, правительство, и – через своего верного заместителя Илияну Йотову – президентский пост. Его план – как можно быстрее собрать кабинет министров и буквально на ходу выстроить партийную структуру. Для этого, по сообщениям, он готов привлекать людей из других партий. Основные факторы, играющие на руку Радеву, – высокая поддержка среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, усталость народа от непрекращающихся политических кризисов и слабая, разрозненная оппозиция. Радеву также помогают опытные политтехнологи.

Но у "Прогрессивной Болгарии" есть и серьезная проблема – нехватка подготовленных кадров для управления государством. Несмотря на высокий уровень доверия после выборов, бывшему президенту и будущему премьеру предстоит столкнуться с сопротивлением внутри системы. Успех его курса пока не гарантирован.

Никола Крастев – болгарский журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​