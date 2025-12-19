Банк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 16,5% до 16% годовых.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой", – говорится в сообщении Центробанка.

Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%. Регулятор добавил, что, согласно прогнозу Банка России, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,0–5,0%, а устойчивая инфляция должна достигнуть 4% во втором полугодии 2026 года.

Центробанк несколько раз понижал ключевую ставку с начала июня 2025 года, до этого она держалась на уровне 21% с октября 2024 года.