Банкам Франции запретили финансировать проект "Новатэка"

Власти Франции запретили банкам финансировать российский мегапроект "Арктик СПГ-2" по производству сжиженного природного газа на Ямале из-за вреда экологии. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник в правительстве.

Против кредитования проекта "Новатэка" выступали экологические организации Франции. Экозащитники из "Друзей Земли" считают, что завод, расположенный в центре региона, который "нагревается в три раза быстрее других частей планеты", нанесёт серьёзный ущерб экологии.

В проекте "Арктик СПГ-2" в том числе участвует французская компания TotalEnergies. В "Новатэке" отказались комментировать сообщения о запрете со стороны французского правительства. Однако в начале сентября председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что правительства Германии и Франции не поддерживают участие национальных кредитных организаций в проекте по политическим причинам.

Отказа французских властей будет недостаточно, чтобы остановить проект. В конце ноября "Новатэк" заключил кредитные соглашения с международными и российскими банками на сумму до 9,5 миллиарда евро на срок до 15 лет. Этой суммы хватает на полное обеспечение проекта необходимым внешним финансированием.

"Новатэку" принадлежит 60% проекта, китайским CNOOC и CNPC, французской TotalEnergies и японскому консорциуму Mitsui и Jogmec – по 10%.

"Арктик СПГ-2" – второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Его построят на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

В рамках проекта построят три линии, каждая из которых будет производить более шести миллионов тонн газа в год. Запуск первой линии завода планируется в 2023 году, второй и третьей – в 2024 и 2026 годах.

В сентябре суд в США арестовал заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Джитвэя. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в компании.

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