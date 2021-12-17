Баннер со Сталиным и министром ЖКХ признали ненадлежащей рекламой

В Новгородской области управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламой баннер, на котором советский диктатор Иосиф Сталин смотрит на регионального министра ЖКХ Ирину Николаеву. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на сайт ФАС.

В антимонопольной службе посчитали, что баннер не отвечает требованиям закона о рекламе, так как не относится ни к рекламе, ни к социальной рекламе. Антимонопольная служба хотела выдать предписание о "прекращении нарушения закона", но баннер уже сняли.

Баннер со Сталиным и Ириной Николаевой появился в Боровичах в конце сентября. Кто его повесил, неизвестно. В местных пабликах предположили, что баннер появился из-за того, что жители региона платят большие суммы за коммунальные услуги. Сама министр заявила, что "тарифы для населения Боровичей - одни из самых низких в области", и посчитала, что баннер "находится за пределами норм нравственности".

В правительстве Новгородской области назвали плакат "провокацией" и заявили, что с этим будут разбираться полиция и местные власти.

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", больше 30 лет занимающегося изучением темы, и внесённого российскими властями в список так называемых иностранных агентов, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей страны.