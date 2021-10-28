Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Сталин лучше Гитлера

"Единая Россия" внесла в Государственную Думу проект закона об аресте на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно фракция "Единой России" отказалась поддержать предложенный оппозицией законопроект об освобождении участников Великой Отечественной от коммунальных платежей и взносов на капремонт.

Обсуждаем с журналистом-историком Николаем Сванидзе, с главой Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павлом Пожигайло и научным сотрудником Музея истории Киева Виталием Нахмановичем.

Ведет передачу Мумин Шакиров.

Видеоверсия прлограммы

Опрос прохожих на улицах Москвы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG