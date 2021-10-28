Сталин лучше Гитлера

"Единая Россия" внесла в Государственную Думу проект закона об аресте на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно фракция "Единой России" отказалась поддержать предложенный оппозицией законопроект об освобождении участников Великой Отечественной от коммунальных платежей и взносов на капремонт.

Обсуждаем с журналистом-историком Николаем Сванидзе, с главой Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павлом Пожигайло и научным сотрудником Музея истории Киева Виталием Нахмановичем.

Ведет передачу Мумин Шакиров.

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