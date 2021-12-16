Суд 23 декабря рассмотрит по существу дело о ликвидации центра "Мемориал"

Мосгорсуд на предварительных слушаниях в четверг назначил на 23 декабря рассмотрение по существу дела о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов"). После трёх предварительных слушаний, первое из которых прошло ещё в ноябре, суд счёл дело достаточно подготовленным для рассмотрения.

На заседании в четверг к делу был приобщён ещё ряд документов, предложенных как защитой, так и прокуратурой. К Мосгорсуду вновь, как и во время предыдущих заседаний, пришли люди, чтобы поддержать "Мемориал".

11 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал" (внесена в реестр "иноагентов"), обвинив её в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах". А прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр "Мемориал". К нему, помимо нескольких случаев отсутствия маркировки "иноагента", предъявляются претензии в поддержке экстремизма - из-за списка политзаключённых, который ведёт "Мемориал". Об этом упомянул и президент Владимир Путин на недавней встрече с членами Совета по правам человека.

Верховный суд параллельно рассматривает иск о ликвидации "Международного Мемориала".

Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.

Европейский парламент накануне принял резолюцию, в которой осуждает преследование и "политически мотивированные" попытки российских властей ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал". Обе организации внесены Минюстом России в список так называемых иностранных агентов.

Европарламент призывает немедленно снять все обвинения с "Мемориала" и обеспечить организации возможность продолжать работу без вмешательства государства. Члены парламента также призвали Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля ввести санкции против должностных лиц, причастных к репрессиям против "Мемориала".