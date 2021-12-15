Европарламент выступил в поддержку "Мемориала"

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осуждает преследование и "политически мотивированные" попытки российских властей ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал". Обе организации внесены Минюстом России в список так называемых иностранных агентов.

Европарламент призывает немедленно снять все обвинения с "Мемориала" и обеспечить организации возможность продолжать работу без вмешательства государства. Члены парламента также призвали Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля ввести санкции против должностных лиц, причастных к репрессиям против "Мемориала".

Помимо этого, в резолюции затрагивается проблема применения в России законов об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Европарламент призывает отменить эти законы и принять меры по возмещению ущерба, нанесенного из-за их применения.

"[Европарламент] вновь заявляет о своей поддержке российского гражданского общества и правозащитников, призывает Россию создать четкие правовые рамки и безопасную рабочую среду для гражданского общества в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в документе.

Чиновники также призывают послов Евросоюза и государств-членов ЕС нанести совместный публичный визит солидарности в офис "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" по итогам судебных слушаний.