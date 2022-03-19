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Башар Асад впервые за долгие годы побывал с визитом в арабской стране

Башар Асад на встрече с шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном

Президент Сирии Башар Асад побывал с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах.

Это стало его первой поездкой в какое-либо арабское государство за время продолжающейся в Сирии с 2011 года гражданской войны. За 11 лет Асад редко выезжал за пределы Сирии, в основном навещая союзников в Иране и России.

Как сообщил офис Башара Асада, в столице ОАЭ Абу-Даби сирийский президент встретился с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Ранее прошли его переговоры с правителем Дубая.

На встречах были затронуты перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере экономики, инвестиций и торговли. Информагентство WAM передало, что стороны обсудили "братские отношения" двух стран.

Associated Presse называет визит Башара Асада в ОАЭ самым очевидным за годы сигналом того, что арабский мир готов к восстановлению контактов с сирийским руководством, хотя с начала внутреннего вооружённого конфликта в Сирии более 10 лет назад страна была исключена из Лиги арабских государств. В основном страны Лиги наряду с западными политиками осудили Асада за жёсткое подавление вспыхнувших в Сирии протестов и на начальном этапе конфликта поддержали силы, оппозиционные Дамаску.

Нынешняя поездка Асада в ОАЭ прошла на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, которое Дамаск поддержал, осудив Запад за "провоцирование" России на эти действия.

Администрация президента США в последние дни безуспешно пыталась несколько раз организовать телефонные переговоры между Джо Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить международную поддержку Украины. Однако, наследные принцы этих персидских монархий отклонили просьбы. Более того, как отмечается, они стали активнее критиковать американскую политику в регионе.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, когда его спросили о визите сирийского президента в ОАЭ, сказал, что в Вашингтоне "глубоко разочарованы и обеспокоены этой кажущейся попыткой легитимизировать Башара Асада, который остаётся ответственным за бесчисленное количество смертей и страданий граждан своей страны".

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