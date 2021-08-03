Новости о волнах репрессий в адрес независимых СМИ в 2021 году стали привычными в России и особенно Беларуси – однако, судя по событиям последних месяцев, эта тенденция набирает обороты в очень многих странах мира. Причем авторитарные режимы, очевидно, поняли, что, помимо прямого преследования сотрудников СМИ, убийств, угроз, похищений, нападений и фальсифицирования уголовных дел, заткнуть рот свободной прессе можно и менее очевидными способами – но не менее эффективными.

В борьбе со свободой слова и печати власти многих государств все чаще используют не откровенно насильственные действия, не вызывающие немедленного осуждения международного сообщества и не столь привлекающие внимание. Например, внесение в различные проскрипционные списки, вроде реестров "экстремистов" и "иностранных агентов", замораживание активов, лишение СМИ лицензий или, в бедных странах, препятствование закупкам оргтехники и даже чернил. Об этом в очередном докладе сообщает организация "Репортеры без границ", осуществляющая мониторинг свободы печати в мире.

"Репортеры без границ" опубликовали специальную интерактивную галерею (впервые с 2016 года) под названием "Хищники, пожирающие свободу прессы". Сами авторы называют ее подборкой "мрачных портретов 37 глав государств и правительств, которые жестоко расправляются с журналистами и ненавидят их". 20 из этих "хищников" пребывают у власти более двух десятилетий, в то время как еще 17 только что вошли в этот черный список. Но все они либо прямо приказывают преследовать неугодные им СМИ и их работников, либо недвусмысленно подстрекают к убийствам и насилию против них, хотя у самих них формально "нет крови на руках", подчеркивается в документе.

19 "хищников" правят странами, которые отмечены красным цветом на карте Всемирного индекса свободы прессы "Репортеров без границ", обновленной в апреле этого года. Такой цвет означает, что ситуация здесь классифицируется как "плохая" для работы журналистов. А 16 самых "выдающихся" стоят во главе государств, окрашенных в черный цвет – что означает "очень плохую ситуацию". Средний возраст "хищников" – 66 лет. Более трети (13) этих тиранов – из Азиатско-Тихоокеанского региона (куда входит и Россия).

Некоторые из "хищников" были в этом списке с самого начала, с тех пор как "Репортеры без границ" начали его составлять 20 лет назад. Это, в первую очередь, сирийский диктатор Башар Асад и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, чья, как указывают "Репортеры без границ", "последняя хищная изобретательность принесла им еще большую печальную славу".

Владимир Путин

Свобода слова и прессы в России сейчас более ограничена, чем когда-либо после распада Советского Союза, говорится в докладе. Особенно явно и массово работа журналистов попиралась российскими полицией и спецслужбами с начала протестов в поддержку Алексея Навального. С 2012 года в России неуклонно ужесточается цензура интернета – с помощью множества законов, запрещающих различные виды контента, усиления контроля над потоком информации, предотвращения анонимного онлайн-общения и создания общей системы наблюдения.

Авторы исследования, как и другие международные правозащитные организации и политики демократических стран, отмечают, что серьёзно обеспокоены преследованием в России критикующих действия Кремля оппозиционных СМИ в России, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму. В ежегодном Всемирном индексе свободы прессы, составляемом "Репортерами без границ", Россия занимает 158-е место - из 180 (Беларусь – 158-е).

15 июля по решению Генеральной прокуратуры России было признано "нежелательной организацией" издание "Проект". В ведомстве сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список "иностранных агентов".

Ранее СМИ в России не признавали "нежелательными". В 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Открытая Россия" из-за статуса "нежелательных организаций" у зарегистрированных в Великобритании Open Russia и Otkrytaya Rossia. Ведомство также блокировало их зеркала, после чего редакция решила создать новый проект "МБХ медиа".

В конце апреля этого года в реестр "иностранных агентов" Минюст России внес издание "Медуза" – после того, как на издание пожаловался бывший член Общественной наблюдательной комиссии и координатор движения "Антимайдан" Александр Ионов. Редакция СМИ сообщала, что это ставит под угрозу ее работу и объявила сбор средств, так как рекламодатели отказались сотрудничать с изданием. А издание VTimes, которое также было признано "иноагентом", 12 июня закрылось через несколько недель после получения этого статуса.

В конце июня Ионов сообщил о планах провести проверку "Новой газеты" на предмет соответствия закону об иностранных агентах, а 23 июля он направил в Генпрокуратуру жалобу на издание "Важные истории", в которой сослался на иностранное финансирование медиа. На днях в России в реестр запрещенных сайтов были внесены еще два независимых издания: расследовательский центр "Досье" и правозащитный проект Gulagu.net.

Александр Лукашенко

Особого размаха прямые репрессии против СМИ за последний год достигли в Беларуси. 30 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с региональными чиновниками, что свобода слова в стране переросла, по его оценке, "в экстремистскую деятельность". Только в 2021 году белорусские спецслужбы арестовали десятки журналистов, закрыли самое популярное в стране интернет-издание "Тут.by" и объявили экстремистским независимый телеканал "Белсат".

18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала "Белсат" Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста в Минске 15 ноября прошлого года. 25 июля Министерство юстиции Беларуси подало в верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). В прошлом году в БАЖ регистрировали 480 задержаний белорусских журналистов, 97 административных арестов и по меньшей мере 62 случая прямого физического насилия в отношении сотрудников СМИ.

Как сообщают "Репортеры без границ", с 2017 года власти России, Беларуси, Китайской Народной Республики (КНР), Египта, Сирии, Ирана, Мьянмы и еще очень многих государств вынудили прекратить деятельность, как минимум, 22 печатных газеты, используя такие методы, как юридическая травля или экономическое удушение. "Если не вникать в суть происходящего и не обращать на это особого внимания, то сторонние наблюдатели могут сделать вывод, что все эти СМИ стали жертвой бесхозяйственности или просто падающего интереса читателей, зрителей и слушателей – однако причины вовсе в другом", – говорится в новом докладе группы.

Си Цзиньпин

После того, как Си Цзиньпин стал Генеральным секретарем КПК (в 2012 году) и председателем КНР (в 2013 году), Китай превратился, по мнению "Репортеров без границ", в крупнейшего в мире "хищника", охотящегося на свободу прессы и журналистов: только в 2021 году были арестованы более 115 работников китайских СМИ, причем часто их жизни грозит прямая опасность. Журналисты, чья работа не вписывается в официальную повестку Пекина, часто содержатся "под наблюдением по месту жительства в определенном месте", что является эвфемизмом для содержания без связи с внешним миром в одной из так называемых "черных тюрем" Китая, где задержанные лишены всех прав и подвергаются пыткам.

Созданная в 2014 году могущественная государственная организация под названием "Управление киберпространства Китая", находящаяся под личным контролем Си Цзиньпина, препятствует тому, чтобы миллиард китайских интернет-пользователей могли свободно получать и распространять независимую информацию. Государственные СМИ в КНР должны не только строго следовать всем указаниям начальства, но и "отражать волю Коммунистической Партии Китая, защищать ее авторитет и единство".

Приложение для смартфонов Study Xi, Power Country, обязательное для загрузки всеми китайскими журналистами с 2019 года, не только позволяет властям проверять их лояльность, но прямо используется для слежки за их телефонами. Также при Си Цзиньпине, как пишут "Репортеры без границ", достигло новых высот преследование работающих в КНР иностранных корреспондентов. При этом официальный Пекин делает все возможное, чтобы продвигать и экспортировать свою репрессивную модель подавления свободы прессы в другие государства, с которыми поддерживает союзные отношения, в том числе в Россию и Беларусь.

Керри Лам

Когда Керри Лам была назначена главой администрации фактически оккупированного КНР Гонконга в 2017 году, она быстро показала свое истинное лицо – марионетки Си Цзиньпина, постоянно закручивающей в этом специальном административном районе Китая цензурные гайки под предлогом борьбы за "патриотизм". Именно внесенный ей в 2019 году проект поправок в местное законодательство, разрешающих экстрадицию в материковый Китай в том числе и арестованных под разными предлогами местных журналистов, работу которых не одобрял официальный Пекин, и вызвал подавленные грубой силой нашумевшие массовые протесты – во время которых десятки сотрудников СМИ подверглись физическому насилию со стороны полиции.

Керри Лам всячески поддержала "Закон о национальной безопасности", который Пекин ввел в действие в июне 2020 года, чтобы напрямую вмешиваться в дела Гонконга и произвольно наказывать за все, что КПК считает "терроризмом", "подрывной деятельностью" и "иностранным вмешательством". Эти обвинения, караемые пожизненным заключением и даже смертной казнью, открыли Пекину новый путь к произвольным арестам журналистов.

Одной из последних в Гонконге 23 июня 2021 года была принудительно закрыта крупнейшая газета Apple Daily - власти КНР заморозили ее активы, мешая осуществлять выплату заработной платы и оплачивать другие расходы. Также были задержаны четыре руководителя издания, включая главного редактора, пишут “Репортеры без границ”.

Реджеп Эрдоган

Президент Турции не любит СМИ – или, скорее, ему нравится, когда они покорны и воспевают ему дифирамбы. Он преследует критикующих его журналистов с помощью крайне расплывчатых законов, согласно которым они могут быть в любой момент привлечены к ответственности за "оскорбление президента" и за "потакание терроризму". Различными политическими и экономическими методами Эрдоган также уже контролирует почти все ведущие турецкие медиагруппы (особенно телеканалы).

Чрезвычайное положение, объявленное в Турции в июле 2016 года (после неудавшегося переворота), дало президенту возможность арестовать беспрецедентное количество журналистов и закрыть более 100 газет, журналов, телеканалов и радиостанций. За последние пять лет более 100 работников турецких СМИ подверглись физическому нападению, а один журналист, работавший на радиостанции в городе Бурса, был убит "недовольным его антипрезидентскими высказываниями слушателем".

Только в прошлом 2020 году были арестованы около 50 турецких журналистов – в связи с освещением ими ситуации с потоками беженцев на границе с Грецией, или с пандемией COVID-19. Любые публикации, которые "плохо отражаются на видных людях", близких к правительству, также регулярно подвергаются блокировкам и цензуре.

Николас Мадуро

Действующий президент Венесуэлы, "боливарианский социалист", легитимность которого оспаривают большинство западных и латиноамериканских лидеров, захватил полный контроль над СМИ Венесуэлы. Почти все независимые журналисты, критикующие его за развал экономики, промышленности, сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования, невероятные коррупцию и уличную преступность, либо находятся под арестом, либо были вынуждены бежать из страны. С 2014 года во Всемирном индексе свободы прессы Венесуэла опустилась на 32 позиции, занимая в настоящее время 148-е место из 180 государств.

El Nacional, самая главная и уважаемая национальная ежедневная газета Венесуэлы, основанная в 1943 году, в декабре 2018 года была вынуждена прекратить выпуск печатной версии. Она, однако, по-прежнему выпускает онлайн версию, и поэтому остается одной из "любимых целей" правительства. 14 мая 2021 года главная редакция El Nacional была захвачена спецслужбами, а ее главному редактору было приказано выплатить 13 миллионов долларов США Диосдадо Кабельо, ближайшему соратнику Мадуро, вице-президенту правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV). Иск о клевете, поданный Кабельо против El Nacional, сейчас может привести к тому, что издание навсегда лишится своей штаб-квартиры и всех активов.

Кроме того, в 2021 году правительство Мадуро обвинило еще несколько независимых СМИ, в том числе оппозиционные новостные сайты Efecto Cocuyo, Caraota Digital и El Pitazo и Radio Fe y Alegría, в том, что они являются "наемниками врага" и получают иностранное финансирование "для свержения законной власти".

Мухаммед бин Салман

С тех пор, как престарелый король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд сделал в 2017 году своего сына Мухаммеда наследным принцем, он де-факто стал истинным главой этой теократической монархии, которая не терпит свободы прессы. Королевство Саудовская Аравия является одним из крупнейших в мире "тюремщиков журналистов", многим из которых годами даже не сообщается, в чем именно они "провинились". Когда же обвинения известны, они обычно формулируются как "издевательство над родиной" и "оскорбление монархии" и "сотрудничество с иностранными организациями".

В борьбе со свободой слова для Эр-Рияда не существует никаких ограничений, включая использование шпионского программного обеспечения, угрозы, похищения, пытки, сексуальное насилие над задержанными, одиночное заключение, лишение критической медицинской помощи и общения с семьями. Ужасное убийство критика правящей семьи, эмигранта, редактора Washington Post Джамаля Хашогги (Хашакджи), заманенного в ловушку и в прямом смысле слова разрубленного на куски в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, продемонстрировало всю степень жестокости и ненависти, с которой саудовская власть относится к СМИ и свободе прессы.

Среди как минимум 30 журналистов, заключенных сегодня в тюрьму в Саудовской Аравии, есть представители СМИ, "совершившие смертельную ошибку", всего лишь косвенно поощряя реформы в своих программах, затрагивая острые вопросы и призывая к дебатам. Среди них есть даже отчаянные, по местным меркам, журналистки, специализировавшиеся на отстаивании минимальных прав женщин. Символом масштабов деспотического консерватизма в Саудовской Аравии сегодня является блогер Раиф Бадави, с июня 2009 года находящийся в тюрьме за "оскорбление ислама" и приговоренный к тому же к 1000 ударов плетью в течение 15 лет.

Мин Аун Хлайн

Действующий фактический лидер Мьянмы (председатель Государственного административного совета), пришедший к власти путем военного переворота 1 февраля 2021 года, главнокомандующий вооруженными силами страны с 2011 года (год, когда прежняя военная хунта была вынуждена уступить власть демократическому гражданскому правительству). С тех самых пор никогда не переставал пристально следить за местными СМИ, а фактически за распространением угодной ему дезинформации.

Именно Мин Аун Хлайн сыграл главную роль в распространении фейковых новостей и разжигающих ненависть высказываний в преддверии начала геноцида народа рохинджа в 2017 году. Используя свои связи в полиции и судах, ему удалось подвергнуть цензуре все независимые сообщения на эту тему.

С учетом его лидерской роли в политической и медийной сферах Мьянмы в течение последних десяти лет, переворот, который он осуществил, ничуть не стал неожиданностью. Когда военные вернулись к власти, Мьянма в одночасье оказалась в той же ситуации, что и при предыдущей хунте, когда все СМИ подвергаются жесточайшей цензуре, а арестованных журналистов везут в тюрьмы целыми грузовиками, пытают и запирают в собачьих клетках. С момента переворота Мин Аун Хлайн закрыл в стране все независимые СМИ.

Кстати, генерал известен еще и как горячий как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией – он не менее шести раз посещал Москву. Мьянма приобретает все больше российских вооружений, а военные этой страны регулярно участвуют в учениях на российской территории.

Как уже говорилось, всего в списке "Репортеров без границ" – имена 37 лидеров-"хищников". В их число входят как настоящие монстры, вроде северокорейского диктатора Ким Чен Ына, президентов Сирии Башара Асада, Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова или Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы, так и главы государств, которых на общем фоне можно считать почти "агнцами". Например – президент Бразилии Жаир Болсонару, чья агрессивная и грубая риторика в отношении СМИ и журналистов достигла новых высот с начала пандемии, или премьер-министр Венгрии, страны-члена ЕС, Виктор Орбан, провозгласивший сам себя поборником "нелиберальной демократии", неуклонно и весьма эффективно, по данным "Репортеров без границ", подрывавший принципы независимости СМИ с момента своего возвращения к власти в 2010 году.

Среди других известных имен в этом черном списке, в том числе – президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Кубы Мигель Диас Канель, Никарагуа Даниэль Ортега, Таджикистана Эмомали Рахмон, Филиппин Родриго Дутерте, и даже премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Для каждого из "хищников" организация "Репортеры без границ" составила их личный файл – с указанием их "хищнического метода", того, как они преследуют СМИ, а также их перечень "любимых целей" – конкретных журналистов, которые подверглись насилию и репрессиям. Каждый файл также включает цитаты из их выступлений или интервью, в которых они оправдывают свои действия, и место их страны во Всемирном индексе свободы прессы.