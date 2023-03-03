Башкирского активиста осудили за съёмку акции с грязными кастрюлями

Суд в Уфе назначил активисту Альберту Рахматуллину 40 часов обязательных работ по статье об участии в несанкционированном митинге. Рахматуллин снимал "Бунт грязных кастрюль" по просьбе протестующих. Об этом сообщают Idel.Реалии.

Перфоманс у здания мэрии Уфы горожане провели в начале февраля – к тому времени они уже больше двух месяцев жили без горячей воды. В ходе акции они стучали ложками по кастрюлям и требовали дать кипяток.

"Акция продолжалась минут 15-20, после чего жители разошлись. К ним никто так и не вышел, кроме охранников", – рассказывал тогда Рахматуллин. После перфоманса его задержали, отвезли в полицию и отпустили с обязательством о явке. Суд решил, что на акции Рахматуллин "выполнял распорядительные функции".

В ноябре 2022 года в нескольких домах Уфы отключили газ из-за неисправности дымоходов и вентиляционных каналов. Жителям предложили отремонтировать их за свой счёт: "скинуться с каждой квартиры по 150 тысяч рублей", рассказала одна из участниц "Бунта грязных кастрюль".

В конце января 2023 года пострадавшие жители домов уже выходили к городской администрации с плакатами, среди которых был "Газ в Европе, Уфа в жопе!"