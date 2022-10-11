Он несет миру тьму

1. Сколько на самом деле осталось ракет у Путина? В гостях - генерал-лейтенант в отставке, экс-зам. начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

2. Чего он добился, оставив украинцев без света? Гость - экономический аналитик Михаил Крутихин

3. Кто и зачем взорвал Крымский мост? Гости - автор книги "ФСБ взрываеи Россию" Юрий Фельштинский и российский политик ("Яблоко") Максим Резник.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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