Басманный суд Москвы аннулировал лицензию "Новой рассказ-газеты", созданной журналистами "Новой газеты".

Претензии у Роскомнадзора возникли из-за того, что СМИ не выходило больше года. Издание было зарегистрировано 6 марта 2009 года, а первый номер вышел в июле 2022-го, что не устроило надзорное ведомство, говорится в сообщении телеграм-канала "Свободное пространство".

Днём ранее тот же суд вынес аналогичное решение в отношении печатной версии "Новой газеты", которая выпускалась с 1993 года. Её главный редактор, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда "ничтожным, заказным и политическим". Он добавил, что оно не имеет законных оснований, пишет РБК.