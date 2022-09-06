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Басманный суд Москвы аннулировал лицензию "Новой рассказ-газеты"

Басманный суд Москвы аннулировал лицензию "Новой рассказ-газеты", созданной журналистами "Новой газеты".

Претензии у Роскомнадзора возникли из-за того, что СМИ не выходило больше года. Издание было зарегистрировано 6 марта 2009 года, а первый номер вышел в июле 2022-го, что не устроило надзорное ведомство, говорится в сообщении телеграм-канала "Свободное пространство".

Днём ранее тот же суд вынес аналогичное решение в отношении печатной версии "Новой газеты", которая выпускалась с 1993 года. Её главный редактор, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда "ничтожным, заказным и политическим". Он добавил, что оно не имеет законных оснований, пишет РБК.

  • Редакция "Новой газеты", приостановившая работу после начала войны в Украине, запустила проект "Новая рассказ-газета" в середине июля. Спустя неделю Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт этого журнала. Причиной была названа "дискредитация российской армии". В чем именно она выражалась, власти не пояснили.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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